Preferințe turistice pe litoral: mii de români aleg vacanța la cort sau la rulotă

Renunţă la confortul din hoteluri ca să se bucure mai mult de natură și să aibă un sentiment de libertate. Este cazul miilor de turişti din ţară şi din străinătate care, an de an, îşi petrec vacanţa la cort, pe malul mării. Unii campează în zone amenajate, dar alţii vor să stea cât mai departe de aglomeraţie, unde liniştea este deplină. Indiferent de locul pe care îl aleg, cheltuiesc bani mai puţini și îşi permit să stea chiar şi o lună. Prima oprire, pentru majoritatea celor care vin cu cortul pe litoral, este pe plaja din Corbu, departe de agitaţie, într-un loc în care încă mai domneşte liniştea. Ca să cheltuiască mai puțini bani, oamenii şi-au adus de acasă mâncare, butelii şi aragaz. Nu le lipseşte nimic. Cine alege să stea într-un camping autorizat, cum ar fi cel din Năvodari, de exemplu, plătește 22 de lei de persoană, pe zi. La asta se adaugă 6 lei pentru autoturism şi 16 lei pentru cort. Cine nu are curaj să doarmă în cort, dar vrea să se bucure de linişte şi natură, poate alege rulota, unde cheltuielile sunt ceva mai mari: turiştii plătesc pe zi 22 de lei de persoană, 16 lei pentru autoturism şi 25 de lei pentru rulotă. Chiar și așa, cu toate cheltuielile, turiștii ies mai bine decât dacă s-ar fi cazat la hotel și ar fi mâncat în fiecare zi la restaurant. Așa că își permit să stea la mare mai mult decât ceilalţi.