Preferinţele copiilor americani

Actorul Johnny Depp a fost desemnat Actorul Preferat al Anului de către tinerii telespectatori nord-americani, în cadrul galei Kids\' Choice Awards 2011, ce a avut loc sâmbătă seară, la Los Angeles. Aceste distincţii sunt oferite în fiecare an de postul de televiziune Nickelodeon în urma voturilor exprimate de tinerii telespectatori nord-americani. În timpul galei, organizatorii, dar şi vedetele invitate, pulverizează o substanţă verde şi lipicioasă deasupra spectatorilor şi artiştilor de la Hollywood prezenţi la ceremonie. Gala atrage în fiecare an numeroase nume importante de la Hollywood din film, muzică şi televiziune, care participă la acest eveniment şi pentru a-şi promova în faţa tinerilor lor admiratori viitoarele filme, seriale sau albume.

Gala a fost prezentată în acest an de Jack Black, actorul care va putea fi văzut pe marile ecrane în „Kung Fu Panda 2” începând din luna mai. După ce şi-a făcut o intrare triumfală, conducând un camion uriaş, actorul a cântat o piesă alături de grupul Black Eyed Peas. Primul câştigător al galei a fost Johnny Depp, desemnat pentru rolul Mad Hatter din lungmetrajul „Alice în Ţara Minunilor / Alice in Wonderland”. După ce a primit premiul, actorul american nu a ezitat să împroaşte spectatorii cu o substanţă verde. Russell Brand a fost la rândul lui stropit în timp ce îl premia pe Eddie Murphy, desemnat Actorul preferat dintr-un film de animaţie pentru rolul acestuia din „Shrek Forever After”. Acelaşi lucru l-a păţit şi modelul Heidi Klum în timp ce îi înmâna actriţei Selena Gomez trofeul categoriei Actriţa preferată de televiziune pentru rolul din serialul „Wizard of Waverly Place”.

Doar doi dintre artiştii prezenţi la gală au scăpat de valurile verzi şi lipicioase, un fapt considerat o veritabilă onoare la galele Kids\' Choice, au fost Miley Cyrus, desemnată Actriţa Preferată a Anului\" pentru rolul din „The Last Song”, şi Jaden Smith, premiat pentru evoluţia sa din „The Karate Kid”, un remake al unui film celebru, desemnat Cel mai bun film al anului. Trupa Black Eyed Peas a fost desemnat Cea mai bună trupă a anului, iar Willow Smith, sora lui Jaden Smith, a interpretat piesa cu care s-a remarcat anul trecut, intitulată „Whip My Hair”. Lindsey Vonn a fost numită Cea mai bună sportivă a anului, iar serialul „iCarly” produs şi difuzat de Nickelodean a fost desemnat Cel mai bun serial TV. Printre câştigătorii galei Kids\' Awards 2011, desemnaţi prin voturi exprimate online, s-a numărat şi Justin Timberlake, starul american fiind recompensat cu The Big Help Award pentru acţiunile lui umanitare. Show-ul s-a încheiat cu apariţia actorului Jim Carrey, plutind deasupra spectatorilor într-un balon alimentat cu aer cald şi care, bineînţeles, a avut parte de acelaşi tratament ca la oricare gală Kids\' Choice, împroşcarea cu substanţa verde.