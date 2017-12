Prefinanţarea pentru culturile de toamnă, aprobată

Potrivit primului ministru Emil Boc, Guvernul a aprobat alocarea a 420 milioane euro, sub formă de împrumut de la Trezorerie, pentru prefinanţarea programelor din agricultură şi alte 600 milioane lei pentru sprijinirea culturilor de toamnă. „Am decis sprijinirea agriculturii cu 600 de milioane de lei pentru culturile de toamnă. Am decis, de asemenea, sprijinirea cu 420 de milioane de euro a prefinanţării programelor din agricultură, sub formă de împrumut din Trezorerie”, a declarat Emil Boc, după şedinţa Guvernului. El a explicat că banii alocaţi ca împrumut vor fi recuperaţi din fondurile alocate de UE, aşa cum s-a procedat şi în primăvară. „Dat fiind faptul că în agricultură este un sezon continuu, trebuie să asigurăm resursele financiare pentru culturile de toamnă, dar şi pentru prefinanţarea programelor pentru agricultură”, a adăugat premierul.