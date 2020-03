Pregătește-ți grădina de primăvară cu un scarificator

Printre perioade cu temperaturi care variază destul de mult, primăvara își face simțită prezența. Dacă ai o grădină la dispoziție, înseamnă că urmează zile frumoase, cu posibilitatea de a te bucura și mai mult de soare. Dacă vrei să te bucuri și mai mult de grădina ta, e cazul să te pregătești așa cum trebuie.

Există multe unelte la care poți apela, iar majoritatea celor pe care le găsești în magazinele de profil sunt ușor de utilizat. Printre acestea se regăsește și scarificatorul, cel mai bun prieten al gazonului tău! Un scarificator este un instrument de grădinărit care este proiectat pentru a tăia prin sol, ajutând la eliminarea mușchiului mort și a altor resturi precum butași de iarbă.

Consecințele netăierii și neîntreținerii corespunzătoare a gazonului pot fi devastatoare. Dacă butașilor de iarbă moartă și mușchiului li se permite să rămână pe suprafața gazonului, ei pot împiedica apa de ploaie să se scurgă adânc sub pământul care are ca mai mare nevoie. O mare parte din apă și umiditate se vor așeza pe gazon, făcându-l pe acesta foarte ud și să arate foarte rău.

Un scarificator poate fi alimentat fie de electricitate, fie de propria-ți forță. Indiferent de modelul pe care îl alegi acesta va ajuta la aerarea solului și la reducerea la minim a buruienilor. Pe scurt, un scarificator înseamnă un gazon mai sănătos și mai trainic.

Reguli de utilizare

Nu sunt multe, însă acestea sunt importante. Urmează-le cu atenție dacă vrei să obții într-un timp scurt un gazon de care să te mândrești

Pregătiri

Cu câteva săptămâni înainte de a-ți propune să folosești un scarificator de gazon, verifică suprafața de orice mușchi sau resturi vii. Trebuie să scapi de acestea înainte de a te apuca de treabă. Folosind un ucigaș bun de mușchi, împrăștie substanța pe gazon, conform instrucțiunilor. Acesta este un pas foarte important, deoarece nu vei vrea să răzgândești sporii aerieni de mușchi vii în toată grădina cu un scarificator, încurajând o epidemie de mușchi!

Tăierea gazonului

După eliminarea mușchiului (acesta capătă o culoare maronie), taie gazonul într-o zi uscată, pe un nivel scăzut. Dacă faci acest lucru înainte de a folosi scarificatorul, înseamnă că poți colecta iarba tăiată simultan la sfârșitul activității, înainte de a avea timp să facă rău.

Folosire graduală

Începeți să tai cu un scarificator de gazon pe un nivel înalt și treci deasupra suprafeței de câteva ori. Apoi repetă procesul în unghiuri, dar redu severitatea setărilor la fiecare trecere.

Detaliile de final: semințele

Dacă vrei ca gazonul tău să arate nou în aproximativ o săptămână de la folosirea scarificatorului, poți adăuga semințe la finalul procesului. Prin tehnica de reînsămânțare, vei avea parte de un gazon uniform, sănătos și arătos!

Când să folosești un scarificator de gazon

Nu am fi scris acest articol dacă nu am fi fost aproape de un moment prielnic. În general, a doua parte a primăverii este indicată pentru toate aceste măsuri. Dacă ratezi fereastra, și toamna este o opțiune. În ceea ce privește frecvența, o dată pe an este suficient în mod normal, sau mai des dacă gazonul tău este în stare proastă. Scarificarea gazonului poate atinge iarba și rădăcinile, așa că ar trebui să fii întotdeauna de partea prudentă.

Ce faci dacă nu poți avea un scarificator?

Grădinăritul nu a apărut odată cu scarificatorul. În cazul în care nu poți cumpăra unul, o simplă greblă te va ajuta să îți menții gazonul. Pe lângă strângerea vegetației nedorite, grebla poate aera într-o oarecare măsură pământul. În cele din urmă, orice efort de a întreține gazonul, atât timp cât procedezi corect va aduce rezultate mulțumitoare.

Menținerea sănătății gazonului este foarte importantă atunci când vrei să îți petreci foarte mult timp în grădină. După cum am arătat mai sus, un scarificator este un instrument foarte util, mai ales în perioadele de primăvară și toamnă. Cel mai important lucru este să alegi modelul potrivit dimensiunii grădinii tale și să urmărești instrucțiunile producătorului pentru a folosi o unealtă fiabilă pentru cât mai mult timp posibil.