Pregatire profesionala si integrare pe piata muncii pentru sute de tineri

Exista o diferenta clara intre numarul de locuri de munca ce necesita ocupare si numarul de angajati calificati ce pot fi incadrati pe acestea, fiind desigur, mult mai mic. Asta pentru ca avem si numeroase persoane, atat femei cat si barbati, tineri dar si in varsta, care nu sunt calificati sau nu au nivelele de educatie si formare cerute de anumite firme. Cele mai multe astfel de persoane fac parte din minoriotati si zonele defavorizare, ca de exemplu cele rurale si acolo unde nu exista companii in apropiere.

Prin cadrul a numeroase proiecte, realizate cu fonduri europene sau de la stat, s-au demarat actiuni de constientizare, formare profesionala si incadrare pe piata muncii a numerosi tineri care sunt necalificati si nu detin nivelele de educatie necesare, numiti in engleza NEETs, acronim de la Not in Education, Employment, or Training. Prin cadrul unui proiect despre care putem afla toate detaliile importante pe site-ul proiectlastart.ro, un numar de 378 de tineri cu varste cuprinse intre 16 si 29 de ani se pot inscrie la cursuri complet gratuite de formare profesionala si chiar de antreprenoriat, pentru un numar de 56 de persoane, iar mai apoi si integrarea acestora, personala sau prin intermediul proiectului, pe piata muncii, in diverse locuri de munca pentru care urmeaza cursuri de formare.

Exista mai multe faze ale proiectului, incepand cu promovarea acestuia, de la scop, durata, zonele vizate, faptul ca este gratuit si ce se poate obtine la final, urmata de fazele de inscriere a tinerilor, selectarea celor ce indeplinesc conditiile de eligibilitate, cursurile de formare profesionala si antreprenoriala iar mai apoi, se finalizeaza cu integrarea tinerilor pe piata muncii iar in cazul celor ce doresc sa-si deschida o afacere, sprijin financiar dar si mediere in acest sens.

Practic, obiectivul proiectului este acela de a creste gradul de ocupare a locurilor de munca vacante, in zonele in care se desfasoara proiectul, cea vizata fiind regiunea de Sud-Est a tarii. Este necesar ca cei ce doresc sa se inscrie in proiect sa fie prezenti in cadrul Serviciul Public de Ocupare din judetul in care au resedinta iar mai apoi sa depuna documentatia necesara la Agentia Judeterana de Ocupare a Fortei de Munca. Proiectul va avea o durata de 18 luni, desfasurandu-se in perioada 30.06.2022 – 30.12.2023.

Subiectele acoperite si pentru care se vor face cursuri de formare sunt legate de domeniile de activitate pentru care exista locuri de munca vacanta si cerere de personal calificat in acele regiuni in care se desfasoara proiectul si in care au resedinta participantii.

Prin faptul ca see pot ocupa cat mai multe locuri de munca in cadrul unei companii, productia acesteia poate creste substantial, la fel si calitatea produselor si serviciilor oferite consumatorilor si in consecinta, si profitul adus atat companiei cat si statului. Pe termen lung aceste aspecte aduc beneficii pentru toti cetatenii stabiliti la noi in tara iar angajatii reusesc prin simplul fapt ca au un loc de munca, sa-si asigure necesarul finaciar pentru o intreaga luna de zile si chiar mai mult de atat. Exista un ciclu al banilor, sa spunem asa, iar daca exista foartee multe persoane care nu contribuie la mentinerea uneei valori constante sau de preferat in crestere, pot aparea scaderi in venituri si scumpiri in multe domenii.