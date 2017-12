Pregătirea examenelor, mod de evaluare a inspectorilor şcolari

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat că inspectorii generali şcolari vor fi evaluaţi în două etape, prima în funcţie de rezultatele privind organizarea examenelor naţionale, iar cea de-a doua, legată de începerea noului an şcolar. „Am anunţat că prima etapă de evaluare a inspectorilor generali şcolari va avea loc la sfârşitul anului de învăţământ. Aceasta va fi făcută în funcţie de modul în care fiecare a organizat examenele sau evaluările naţionale, cât şi concursul de titularizare”, a spus ministrul Educaţiei. În urma declaraţiilor oficialului, este uşor de înţeles de ce, în unele judeţe ale ţării, inspectorii generali au recurs chiar şi la ameninţări pentru a convinge cadrele didactice să renunţe la proteste. A doua etapă de evaluare a inspectorilor şcolari vizează modul în care aceştia vor pregăti începerea noului an şcolar. „Ştim că în fiecare an sunt multe probleme cu avizele de funcţionare a unităţilor de învâţământ, mai ales în mediul rural. Vă rog să vă ocupaţi de această problemă astfel încât şcolile să obţină avizele necesare sau măcar să asigure condiţii sanitare optime pentru începerea noului an şcolar”, le-a transmis ministrul inspectorilor generali şcolari. El a subliniat că trebuie să fie optimizată reţeaua şcolară pentru a nu se ajunge la situaţia ca elevii să parcurgă distanţe foarte mari, pe drumuri impracticabile. De asemenea, Daniel Funeriu i-a îndemnat pe inspectorii generali să continue procesul de comasare a unităţilor de învăţământ: „Nu ne putem permite să avem două şcoli peste drum una de cealaltă în aceeaşi comună şi ambele sub capacitate”.