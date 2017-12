Pregătiri de iarnă pe drumurile judeţene

Consilierii judeţeni au aprobat în ultima şedinţă desfăşurată săptămâna trecută modificările programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri în anul 2010 finanţate de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). Lista de investiţii este destul de lungă, însă banii sunt foarte puţini. În aceste condiţii CJC s-a văzut obligat să prioritizeze anumite investiţii. “Avem multe proiecte pe care dorim să le finalizăm, însă din nefericire nu prea avem fonduri. Prin hotărârea adoptată s-a decis reducerea fondurilor la anumite investiţii şi suplimentarea la alte proiecte. În primul rând CJC a dorit să pregătească drumurile judeţene pentru iarna care urmează. Am primit mai multe notificări de la Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie care ne-au anunţat că urmează să avem o iarnă foarte grea. În aceste condiţii, s-a decis la nivel de CJC să se suplimenteze fondurile pentru aprovizionarea cu material antiderapant şi combustibil pentru utilajele pe care le vom folosi la deszăpeziri. De asemenea au fost alocate fonduri suplimentare pentru plombarea drumurilor judeţene pe care le pregătim pentru asfaltare în primăvara viitoare”, a declarat directorul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, Adrian Gâmbuţeanu. El a afirmat că, în prezent, la nivel judeţean se execută lucrări de pregătire a drumurilor judeţene pentru iarnă în mai multe zone, mai ales unde iarna trecută au fost probleme. “Avem programul de protejare a drumurilor judeţene care prevede crearea unor perdele forestiere care să protejeze drumurile de viscol. În primăvara acestui an am finalizat o parte din lucrări, urmând ca în scurt timp să continuăm acest program”, a mai spus Gâmbuţeanu. Tot în ultima şedinţă a CJC a fost aprobată şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2010 al RAJDP, dar şi lista de investiţii. “Modificările se referă doar la suplimentarea sau reducerea fondurilor pentru anumite proiecte. De asemenea, în această hotărâre au fost incluse şi o serie de investiţii noi pe care Regia le-a început, dar pentru care în prezent nu mai are bani să le continue, şi trebuie să le conserve până la primăvară”, a explicat Gâmbuţeanu.