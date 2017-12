Pregătiri pentru 1 Mai

Lipsa fondurilor a pus în dificultate Consiliul Local şi Primăria Constanţa, care, anul acesta, nu mai organizează manifestări speciale pentru 1 Mai. „Am făcut pregătiri normale, fără însă a face ceea ce am făcut anul trecut, de exemplu prezentarea de Formula 1, cu David Coulthard, sau o serie de spectacole. Am făcut doar pregătiri normale. În plus, am amenajat parcări suplimentare şi am lăţit şoseaua în staţiune”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că nu are un program special de 1 Mai. Întrebat de reporteri cum va petrece ziua muncii, Mazăre a răspuns: „Ziua mă dau cu zmeul, pentru că va bate vântul, iar seara o să verific situaţia cluburilor din Mamaia şi turiştii care vin pe litoral”. La rândul său, directorul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu, a declarat că, în acest an, municipalitatea a renunţat la o serie de activităţi pe care le finanţa în perioada sezonului estival. „Manifestările au făcut foarte bine Constanţei şi staţiunii Mamaia”, a declarat Munteanu. În ciuda lipsei fondurilor, Primăria se ocupă de completarea dotărilor necesare în staţiunea Mamaia. „Se continuă cu amenajarea parcărilor laterale pentru a avea capacitate cât mai mare de parcare pentru maşini. În Mamaia se lucrează de ceva vreme, de când a început vremea bună, la amenajarea staţiunii şi rezultatul este că lucrările prind contur. În piaţeta Cazino lucrările sunt aproape de finalizare şi mâine (n.r. - astăzi) se vor face ultimele retuşuri, astfel încât ziua de 1 Mai să ne găsească pregătiţi”, a mai declarat Munteanu. Staţiunea Mamaia are din nou băncuţe, palmieri şi arbuşti aşa cum şi-a obişnuit turişii în fiecare an şi va fi pregătită să-şi primească primii nou-veniţi în noul sezon estival.