Pregătiri pentru 1 Mai

Primăria Mangalia a declanşat acţiunea de curăţenie de primăvară şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi în municipiu şi staţiunile din sudul litoralului pentru întâmpinarea zilei de 1 Mai. Acţiunea a debutat la sfârşitul lunii martie, prin plantarea a 50 de mii de arbuşti în zona Balta Blebea, cu sprijinul tuturor şcolilor din municipiul Mangalia, sub egida ”Să plantăm pentru un viitor verde”. De asemenea, municipiul Mangalia a căpătat culorile vesele ale primăverii prin sădirea a peste 30.000 de panseluţe. Urmează staţiunile, în care se vor planta peste 10.000 de fire de trandafiri în rigolele special amenajate, astfel încât, la deschiderea sezonului estival, Aleea Trandafirilor din Neptun - Olimp să-şi confirme numele. Primarul Claudiu Tusac a declarat: „Având în vedere că am reuşit să trecem un buget legal şi echilibrat, primul lucru pe care trebuia să-l facă un gospodar adevărat era să se ocupe de pregătirea staţiunilor din sudul litoralului pentru un nou sezon estival. Am început acţiunea de curăţenie în acelaşi timp cu sădirea plantelor decorative, specifice sezonului. Pregătirile pentru 1 Mai se desfăşoară rapid, iar după această dată le vom continua în ritm susţinut, astfel încât deschiderea sezonului estival să ne găsească pregătiţi.”