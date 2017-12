Chiar dacă nu are o tradiţie îndelungată ca Festivalul Naţional de Muzică Uşoară de la Mamaia, Festivalul “Callatis“ de la Mangalia tinde să devină, de la an la an, unul dintre evenimentele de marcă ale muzicii româneşti. Festivalul reuşeste să adune la fiecare ediţie nume mari din muzica autohtonă, dar şi vedete internaţionale. Nici anul acesta organizatorii nu se dezmint, marea surpriză a festivalului fiind trupa "Vaya con Dios", care va susţine un recital de 50 de minute, pe data 15 august. Ajuns la cea de-a opta ediţie, "Callatis 2006" se va desfăşura în perioada 9 şi 15 august, "Vaya con Dios" fiind vedeta evenimentului de la malul mării, dar şi trupa care va închide festivalul. Solista formaţiei, Dani Klein, va sosi în ţară chiar în ziua concertului, împreună cu un staff format din 14-15 persoane. Organizatorii au pregătit şi o surpriză cunoscutei trupe, care va primi o “Stea de Mare“ pe aleea devenită deja celebră în Mangalia, alăturîndu-se, astfel, altor 80 de artişti de calibru care au evoluat pe scena festivalului de-a lungul celor opt ediţii. Componenţii trupei "Vaya con Dios" vor fi prezenţi la inaugurarea noii “Stele de Mare“.

Ca şi în anii trecuţi, organizatorii vor reuni în cele şapte zile de festival mai multe stiluri muzicale: pop, folclor, dance, rock etc. Toată “crema“ muzicii româneşti va fi prezentă, în luna august, la Callatis, din peisaj nelipsind recitalurile unor trupe, precum "Voltaj" şi "Holograf". Prezentatorul festivalului va fi tot Gabriel Cotabiţă, dar nu se ştie încă cine va fi partenera acestuia de scenă. În prima zi a festivalului va avea loc şi "Miss Diaspora", un concurs de frumuseţe adresat tinerelor de origine română care trăiesc în afara graniţelor.