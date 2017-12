Pregătiri pentru funeraliile lui Michael Jackson la Neverland

Pe fondul pregătirilor pentru funerariile cîntăreţului american, poliţia din Los Angeles a efectuat o nouă percheziţie la casa acestuia, de unde s-au prelevat noi probe. S-ar părea că un medicament folosit în anesteziile chirurgicale ar fi fost descoperit în casa lui Michael Jackson. Este vorba despre un medicament foarte puternic, Diprivan, folosit pentru anesteziile chirurgicale. Acest medicament nu a putut fi furnizat decît de personalul medical. Una dintre sursele citate, sub acoperirea anonimatului, a declarat că ”este de neconceput ca un astfel de medicament să fie prescris pentru uz domestic. Unul dintre principalele efecte secundare ale Propofolului, cunoscut sub numele generic de Diprivan, este stopul cardiac, în cazul în care este luat în paralel cu analgezice. Însă, Propofolul este atît de puternic încît poate provoca un stop cardiac şi singur”. Anterior, o fostă asistentă medicală a lui Michael Jackson a declarat marţi, la postul american de televiziune CNN, că artistul i-a cerut insistent, în ultimele sale luni de viaţă, să-i administreze Diprivan. Aceasta a precizat că un membru al anturajului lui Jackson i-a cerut acelaşi medicament, cu patru zile înainte de moartea artistului. Femeia a explicat că a refuzat, după ce l-a avertizat pe cîntăreţ de efectele secundare ale sedativului.

Mai mulţi prieteni şi apropiaţi ai lui Michael Jackson au declarat că artistul putea obţine uşor medicamente eliberate pe bază de reţetă şi că este posibil ca acest lucru să fi jucat un rol în moartea sa. Potrivit lui Kevin Mazur, cel care l-a fotografiat pe Michael Jackson cu 48 de ore înainte de a muri, acesta era plin de energie şi se distra de minune la repetiţiile pentru concertele de la Londra. Fotografiile lui Kevin Mazur au fost date publicităţii săptămîna aceasta, de AEG Live, compania care organiza maratonul de 50 de concerte ale lui Jackson la Londra. În aceste fotografii, Jackson pare într-adevăr slab, dar în formă şi pare să savureze faptul că se află pe scenă. Potrivit acestuia, Michael Jackson a repetat în jur de 12 cîntece, timp în care nu a făcut pauze decît pentru a sincroniza muzica şi coregrafia. Kevin Mazur afirmă că nu a văzut la Michael Jackson indicii de abuz de medicamente sau de epuizare. ”Din ce am văzut eu pe scenă, nici vorbă de aşa ceva... Epuizare? Nici vorbă. Abuz de medicamente? Nici vorbă. Din cîte am văzut eu, era acelaşi Michael. Se întorsese. Părea să fie 100% în formă”, a povestit acesta.

Sicriul cu trupul lui Michael Jackson va fi transportat astăzi la Neverland, celebra fermă din California a cîntăreţului american, urmînd să fie expus publicului în cursul zilei de mîine şi înmormîntat duminică, în cadrul unei ceremonii private. CNN a anunţat, totodată, că un convoi de 30 de vehicule îl va conduce pe ultimul drum. Autorităţile din Santa Barbara au precizat, marţi, că nu au primit, deocamdată, nicio cerere oficială referitoare la organizarea ceremoniei de înmormîntare, dar că sînt pregătite pentru acest eveniment. Aspectul logistic ar putea deveni un adevărat coşmar pentru autorităţi, deoarece ferma Neverland este situată la capătul unei străzi foarte înguste, total neîncăpătoare pentru a primi afluxul previzibil de jurnalişti şi de fani. Decizia de a transporta trupul cîntăreţului la Neverland ar putea sugera că familia Jackson intenţionează să transforme celebra fermă într-o casă memorială sau chiar într-un muzeu, după exemplul celebrei Graceland, unde a fost înmormîntat Elvis Presley. Cu toate acestea, nicio decizie finală nu a fost luată în această privinţă. Mai multe voci au protestat faţă de această idee, în această regiune viticolă locuită de mulţi milionari, care nu doresc ca Neverland să devină un loc de pelerinaj în memoria regretatului cîntăreţ. Michael Jackson a achiziţionat în 1988 această fermă de 1.050 de hectare, amplasată pe colinele din Los Olivos, părăsind-o 17 ani mai tîrziu, după ce a fost achitat în procesul de pedofilie care i-a fost intentat.

Diana Ross va avea custodia copiilor lui Michael Jackson

Testamentul lui Michael Jackson, înregistrat oficial de un tribunal din Los Angeles, o numeşte pe cîntăreaţa Diana Ross ca avînd custodia copiilor megastarului, în cazul morţii mamei acestuia, Katherine Jackson, căruia i-au fost încredinţaţi cei trei copii ai regelui pop. Documentul prevede că mama cîntăreţului, Katherine, în prezent în vîrstă de 79 de ani, are custodia copiilor lui. Dacă mama moare înaintea lui sau nu mai poate avea grijă de ei, atunci tutorele legal devine Diana Ross, diva în vîrstă de 65 de ani de care Michael Jackson era foarte legat şi care a colaborat cu artistul încă de la începutul carierei. Testamentul stipulează că averea lui Jackson constă aproape în întregime din bunuri altele decît bani, active care nu sînt lichide, inclusiv drepturi de copyright care în prezent sînt administrate de Sony ATV, precum şi drepturi pentru diverse entităţi. Pachetul include drepturile de difuzare pentru catalogul Beatles.

Michael Jackson a scos-o din testament pe fosta sa soţie, Debbie Rowe, lăsîndu-şi în schimb întreaga avere fundaţiei Michael Jackson Family Trust. Documentul nu precizează componenţa acestui fond. Averea regelui muzicii pop a fost estimată la circa 300 de milioane de lire sterline în momentul redactării testamentului - 7 iulie 2002.

Omagii aduse cîntăreţului

La Apollo Theater din New York, sute de admiratori au celebrat, ieri, memoria regelui muzicii pop. La Barcelona, cu ocazia debutului turneului mondial al trupei U2, solistul Bono a cîntat, în faţa celor 90.000 de spectatori, piesa lui Michael Jackson ”Man in the Mirror”. La Festivalul de Jazz de la Montréal, Stevie Wonder a interpretat, în onoarea cîntăreţului dispărut, piesa ”I Just Called to Say I Love You”. Randy Phillips, preşedintele AEG Live, organizatorul concertelor pe care Michael Jackson ar fi trebuit să le susţină la Londra, începînd din luna iulie, a declarat, marţi, pentru postul britanic Sky News, că repetiţiile pentru aceste spectacole au fost filmate şi că nu exclude posibilitatea de le face publice. AEG a anunţat, totodată, că preţul biletelor pentru aceste concerte va fi rambursat integral.

2,6 milioane de piese descărcate de pe Internet, în mai puţin de o săptămînă

După anunţul decesului starului american, potrivit datelor furnizate de Nielsen SoundScan, 2,6 milioane de piese interpretate de Michael Jackson au fost achiziţionate online. Este vorba despre cîntece interpretate de Michael Jackson, incluzîndu-le şi pe cele din perioada Jackson 5. Cu o săptămînă înainte de decesul artistului au fost vîndute abia 48.000 de piese, diferenţa de volum fiind una dintre cele mai mari înregistrate în industria muzicii digitale. Pentru a înţelege amploarea fenomenului de rememorare a megastarului, este necesară precizarea că niciun artist nu a vîndut mai mult de un milion de cîntece în format digital într-o singură săptămînă. Mai mult decît atît, opt dintre albumele lui Michael Jackson se află în top 10 al celor mai bine vîndute albume din toate timpurile, iar 25 dintre piesele sale se află în topul celor mai apreciate melodii dintotdeauna. Hitul ”Thriller” s-a vîndut în 167.000 de exemplare după anunţul decesului cîntăreţului, în săptămîna dinaintea morţii artistului fiind achiziţionate doar 5.000 de copii din această melodie, ceea ce indică o creştere de 3.551%.

Revista ”OK!”, criticată

Decizia revistei ”OK!” de a publica fotografii cu Michael Jackson în timp ce medicii încercau să îl resusciteze a stîrnit revolta publicului britanic, care a înaintat o petiţie de retragere de pe piaţă a ediţiei ce cuprinde aceste imagini. Potrivit unor surse de pe piaţă, revista ”OK!” a plătit 500.000 de dolari pentru dreptul de publicare în SUA şi Marea Britanie. ”Publicarea acestor fotografii este nu numai o lovitură josnică dată unui simbol al muzicii şi o încercare lamentabilă de revigorare a afacerii lor falimentare, dar şi o violare a drepturilor fundamentale ale omului. Editorii şi patronii revistei nu doar că violează intimitatea lui Michael Jackson, ci atacă şi demnitatea familiei sale, a prietenilor şi a fanilor”, se arată în petiţie. Cei 167 de semnatari ai petiţiei îi încurajeză pe toţi fanii superstarului american, dar şi pe cei care consideră că publicarea imaginilor este un abuz să se alăture acestui protest. Totuşi, revista ”OK!” nu a fost singura care a folosit aceste imagini. Aceleaşi fotografii au fost publicate şi pe site-ul ETonline.com, dar şi în cîteva tabloide britanice.