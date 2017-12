Pregătiri pentru invazia tarabelor cu mărțișoare

Începe vânătoarea de mărțișoare. Toată lumea caută deja, prin magazine sau pe la tarabele amenajate prin oraș, simboluri ale primăverii. Mai mici, mai mari, mai ieftine, mai scumpe, făcute manual sau nu, mărțișoarele sunt la mare căutare în această perioadă. Pentru că mai sunt doar câteva zile până la 1 martie, cei interesați să vândă mărțișoare, felicitări și alte cadouri specifice acestei perioade sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile. Nu doar cu marfa pe care urmează să o vândă, ci și cu documentația de avizare și autorizare. Persoanele fizice autorizate și operatorii economici interesaţi mai au răgaz doar astăzi și mâine să depună documentația necesară autorizării la Centrul de Informare Cetăţeni, din City Park Mall. Și asta pentru ca, joi și vineri, să poată fi ridicate autorizațiile, mai ales că 1 martie este duminică. Potrivit reprezentanților Primăriei, dosarele vor trebui să conțină o cerere-tip, certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului și actul constitutiv al societăţii sau actul emis pentru desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, care să conţină codul CAEN 4789 (corespondent cod CAEN 5262). Aceleași documente trebuie să prezinte și persoanele fizice autorizate.

AMENZI Cei care solicită pentru prima dată autorizație pentru comercializarea de mărțișoare în oraș trebuie să știe că taxele pentru ocuparea temporară a domeniului public (pentru fiecare amplasament) sunt cele prevăzute de Consiliul Local. Mai exact, 200 de lei este taxa de autorizare, la care se adaugă 0,74 lei/mp/zi pentru zona A sau 0,61 lei/mp/zi pentru zona B. Așadar, operatorii economici vor scoate din buzunar bani în funcție de zilele în care vor să-și expună marfa spre vânzare. Și e musai să se autorizeze pentru că, dacă nu o vor face, riscă amenzi usturătoare. Inspectorii Poliției Locale vor controla toți comercianții. Persoanele juridice care sunt prinse că nu au autorizații vor plăti amenzi cuprinse între 2.000 și 20.000 de lei, iar persoanele fizice - între 500 și 5.000 de lei, cu posibilitatea achitării a jumătate din minim în 48 de ore. Nu doar atât. Vor rămâne și fără marfă. „Anul trecut nu am găsit comercianți care să nu fie autorizați. Sperăm ca și anul acesta să se întâmple la fel, pentru că amenzile sunt usturătoare“, a declarat directorul executiv al Poliției Locale, Ionuț Pripiși. Interesant de menționat este că, până ieri, au fost depuse la Primărie doar 132 de solicitări de autorizare din cele 234 de amplasamente ce sunt puse la dispoziție de autoritatea locală în 25 de zone, care erau epuizate an de an de către constănțeni. Cele mai râvnite zone, la fel ca și în anii anteriori, sunt Gară, Tomis III și Tomis Mall, acolo unde de obicei găsim cei mai mulți comercianți de mărțișoare. Nu știm dacă s-a stins pofta constănțenilor de a vinde mărțișoare, însă este posibil ca cei mai mulți dintre ei să se fi orientat către mediul online.