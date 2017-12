Pregătiri pentru noul an şcolar

La doar câteva luni de la preluarea mandatului de primar în comuna Bărăganu, Titu Neague a finalizat lucrările la unităţile de învăţământ din cele două localităţi ale comunei, Lanurile şi Bărăganu. “În această vacanţă de vară am căutat să pregătesc cât mai bine şcolile, grădiniţele şi dispensarele din Bărăganu şi Lanurile, pentru a începe în cele mai bune condiţii noul an şcolar. În Lanurile, şcoala a fost reabilitată complet pentru că era plină de igrasie, avea o centrală termică foarte mică, iar instalaţiile erau învechite. Din cauza condiţiilor dezastruoase nu s-a primit autorizaţie de funcţionare. A trebuit să schimbăm absolut totul în această şcoală pentru a fi funcţională”, a declarat primarul comunei Bărăganu, Titu Neague. El a precizat că în timpul lucrărilor de reabilitare s-a descoperit că vechile lambriuri erau prinse cu cuie de ţevile de încălzire. O altă investiţie făcută în această vară şi finalizată recent este cabinetul medical care funcţiona într-o clădire cu risc de prăbuşire. “Lângă dispensar am ridicat o grădiniţă cu toate dotările necesare funcţionării în cele mai bune condiţii. Urmează ca în perioada următoare să facem un teren de sport şi un parc de joacă pe terenul de lângă şcoala din Lanurile”, a spus primarul. În localitatea Bărăganu, noul primar s-a ocupat de reabilitarea şcolii, dar şi de extinderea grădiniţei. “În Bărăganu, lucrările de reabilitare la şcoală nu au fost atât de complexe. Aici am construit şi un corp nou de grădiniţă care, la începerea anului şcolar, va fi funcţional. De asemenea la Bărăganu, în parcul din dreptul Căminului Cultural, am amenajat un loc de joacă pentru copii”, a mai spus Neague.