Pregătiri pentru noul an şcolar

Mai sunt doar câteva zile până la debutul noului an şcolar, iar pregătirile sunt pe ultima sută de metri. La Deleni, toate unităţile de învăţământ sunt aproape pregătite să-şi primească elevii. Primarul comunei, Marian Dan, a declarat că, în câteva zile, liceul din localitate, cele trei şcoli generale şi cele patru grădiniţe vor fi gata pentru ca profesorii şi elevii să-şi reînceapă activităţile. „Cele mai multe lucrări se derulează în Şcoala generală din Şipote. În afară de curăţenie şi igienizare, acolo am pus calorifere şi am montat o centrală termică pentru că sobele nu funcţionau corespunzător şi iarna era rece în clase. Acum nu vor mai fi probleme la iarnă. Rămâne să achiziţionăm şi combustibil solid să ne pregătim pentru sezonul rece”, a declarat primarul. În total, costurile pentru curăţenie şi dotările la Şcoala din Şipote au ajuns la 120.000 de lei, din bani de la bugetul local.