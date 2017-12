Pregătiri pentru noul an şcolar

Chiar dacă mai este aproape o lună până la începerea noului an şcolar, Primăria comunei Tortoman s-a apucat deja de pregătirea unităţilor de învăţământ pe care le are în raza teritorială. „Facem abstracţie de condiţiile dificile din punct de vedere financiar şi ne concentrăm eforturile pentru pregătirea grădiniţei şi a şcolii din comună. Atât eu cât şi consilierii locali dorim ca, în noul an şcolar, copiii din Tortoman să beneficieze de toate condiţiile în vederea obţinerii unui act educaţional bun”, a declarat primarul comunei Tortoman, Lucian Chitic. El a precizat că fondurile pentru pregătirea unităţilor de învăţământ sunt asigurate din bugetul local. “Ar fi fost foarte bine dacă nebăga şi pe noi cineva în seamă, şi aici mă refer la proiectele europene pe care le-am depus. Din nefericire, la nivel decizional în ceea ce priveşte aceste proiecte, numai anumiţi primari beneficiază de suportul moral şi financiar, ceilalţi nu. Cu banii europeni reuşeam acum să avem unităţi de învăţământ dotate cu absolut tot ce le-ar fi necesar elevilor. Suntem eligibili, dar nu putem fi finanţaţi, că nu sunt bani. Asta este, mai aşteptăm”, a afirmat Chitic.