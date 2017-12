Pregătiri pentru sezonul rece

Consilierii locali ai oraşului Techirghiol au aprobat, ieri, hotărârea privind achiziţionarea pentru sezonul rece a materialelor necesare combaterii poleiului. „Am luat decizia să facem la nivelul oraşului un stoc de nisip cu sare, pe care să îl folosim în zilele geroase, când este foarte posibilă aparţia poleiului. De asemenea, în cadrul şedinţei le-am propus consilierilor încheierea unui contract cu o firmă locală care are în dotare utilajele necesare deszăpezirii. Am luat această decizie pentru că dorim să intervenim cât mai rapid în perioada iernii, atunci când vor fi căderi masive de zăpadă. Chiar dacă până în prezent nu am avut probleme privind înzăpezirea, dorim să fim precauţi în continuare şi să putem veni în sprijinul locuitorilor”, a declarat promarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. (R.N.)