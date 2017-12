Pregătită pentru moţiune

Pedeliştii se laudă că vor depune, mâine, o moţiune simplă pe educaţie, prin care cer demisia actualului ministru de resort, renunţarea la bacalaureatul profesional şi la ideea social democrată de a duce clasa pregătitoare la grădiniţă. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, un demnitar cu experienţă în acest domeniu de altfel, le-a transmis ieri pedeliştilor că nu se teme de moţiunea pe care ei intenţionează să o depună la Camera Deputaţilor. În opinia ei, \"moţiunea este un demers democratic pe care orice politician trebuie să-l accepte ca atare. Eu sunt la Ministerul Educaţiei de două luni, cred că am făcut în aceste două luni suficient de multe lucruri pe care le puteam face în două luni, încât să pot să răspund de ce le-am făcut şi să şi spun ce am făcut\".

ARGUMENTE Ministrul a dat exemplul clasei pregătitoare, pe care a preluat-o de la \'\'cota zero\'\', adică nu era nimic pregătit în ceea ce priveşte corpul profesoral, mobilierul sau materialele didactice: \"Practic, aveam doar 130.000 de copii înscrişi şi familii foarte nemulţumite în legătură cu modul în care cei care au fost înaintea noastră au decis să accepte înscrierea acestor copii. A început şcoala aşa cum mulţi nu se aşteptau să înceapă, în majoritatea şcolilor am avut şi mobilier şi profesori, toţi sunt calificaţi, adică lucrurile au mers\". În ceea ce priveşte bacalaureatul profesional, Andronescu susţine că este o măsură care vine în sprijinul celor 150.000 de tineri de 18-19 ani, câţi nu au luat bacalaureatul anul trecut şi anul acesta, pentru care trebuie găsită o formulă de integrare pe piaţa muncii. \"Eu spun că nu am dormit în aceste două luni şi am făcut tot ce se putea, aşa încât, la moţiune, o să le răspund acestor puncte pe care am înţeles că le pun în document cu toate argumentele care îmi stau la îndemână şi cu fapte concrete, pentru că eu vin din domeniul ştiinţelor exacte şi nu vorbesc decât de lucrurile pe care le putem vedea şi măsura aşa cum sunt ele\", a încheiat ministrul.