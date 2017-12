Pregătiţi de şocuri

Vocea lui Băsescu la FMI, adică reprezentantul României la FMI, Mihai Tănăsescu ne linişteşte, în pragul Crăciunului - România nu va atrage bani de la FMI, în cadrul actualului acord, întrucât este capabilă să se finanţeze singură, de pe piaţa internă, fiind pregătită chiar şi pentru atenuarea unor eventuale şocuri externe. „Este foarte clar că, în prezent, România are o percepţie mai bună decât multe alte state. Trezoreria a reuşit să atragă resursele necesare, în special de pe piaţa internă, dar o comunicare mai bună între piaţa locală şi Finanţe poate aduce o îmbunătăţire”, a spus Tănăsescu. El a adăugat însă că ţara noastră are vulnerabilităţi, sectorul bancar fiind expus la problemele din Vest: „Banca centrală a arătat totuşi că are capacitatea să intervină în caz de turbulenţe externe”.