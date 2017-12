Pregătiţi pentru lupta cu zăpada

200 de maşini şi utilaje şi 120 de angajaţi ai Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, cărora li se pot adăuga încă 100, sunt pregătiţi să acţioneze în tot judeţul dacă temperaturile scăzute şi zăpada le vor da bătăi de cap şoferilor. Avertizările specialiştilor i-au determinat pe reprezentanţii RAJDP să facă o ultimă verificare a utilajelor şi a maşinilor care vor fi trimise pe drumurile judeţene dacă va fi cazul. RAJDP s-a aprovizionat cu material antiderapant (nisip şi sare), basculantelor li s-au montat lamele, pe toată perioada anului cele patru freze de zăpadă au fost revizuite şi sunt pregătite să lucreze. La fel şi în cazul volelor sau al autogrederelor, spun reprezentanţii RAJDP. „RAJDP este pregătită încă de la mijlocul lunii octombrie pentru sezonul rece. Pe timpul iernii folosim toate utilajele care sunt cu tracţiune integrală. Am trecut deja o perioadă în care am avut zăpadă şi polei, pe care am depăşit-o cu bine. Pentru că din această seară (n.r. - ieri) s-au anunţat temperaturi scăzute şi zapadă, echipajele sunt pregătite să acţioneze“, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa Cristian Darie, care a mers ieri în judeţ pentru a verifica starea drumurilor şi secţiile din teritoriu. Darie a mai spus că, începând de aseară, 80 de maşini patrulează pe drumurile judeţene pentru a verifica starea drumurilor şi a împrăştia material antiderapant dacă va fi cazul. „Noi suntem pregătiţi să acţionăm din toate punctele de vedere. Aceasta este o acţiune de rutină. CJC monitorizează şi coordonează toate acţiunile RAJDP şi suntem convinşi că vom trece şi peste această iarnă cu bine“, a adăugat Darie.

Pe raza judeţului, RAJDP are şase secţii, patru cariere şi încă două puncte de sprijin. Directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu, a anunţat că dispeceratul central va păstra legătura cu toate cele cinci dispecerate din judeţ. De asemenea, cei care întâmpină probleme din cauza condiţiilor meteorologice din judeţ pot apela la ajutorul angajaţilor RAJDP la numerele de telefon: Constanţa: 0735.008.802 sau 0372.704.683, Topraisar: 0731.505.030, Tariverde: 0728.280.840, Hârşova: 0241.870.207, Băneasa: 0241.850.344 şi Cuza Vodă: 0735.008.801. „Le recomandăm şoferilor care nu au autovehiculele pregătite pentru iarnă să nu iasă pe drumuri în cazul în care starea drumurilor nu va fi bună. Îşi pun viaţa lor în pericol, pe cea a participanţilor la trafic şi pot împiedica activitatea utilajelor de deszăpezire“, a declarat Gâmbuţeanu.