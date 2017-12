Pregătiţi pentru olimpiade

Pentru cei mai mulţi dintre elevi, performanţa şcolară nu mai înseamnă nimic. Sunt însă şi excepţii, elevi care continuă să creadă că şcoala nu este o pierdere de timp. Este şi cazul olimpicilor din cadrul Liceului Internaţional de Informatică din Constanţa, pentru care al doilea semestru al anului şcolar 2010-2011, coincide cu un nou stadiu de pregătire pentru viitoarele concursuri şcolare. Diana Ioana Anastase, elevă în clasa a VIII-a, care s-a clasat printre primii 10 chimişti naţionali, a început deja pregătirile pentru etapa judeţeană a Olimpiadei de Ştiinţe pentru Juniori, unde va susţine probe la disciplinele fizică, chimie şi biologie. De asemenea, ea se pregăteşte, îndrumată de prof. Mariana Doicescu, pentru concursul ChimeXpert şi pentru mini-olimpiada de chimie ce va avea loc la finalul Taberei Naţionale de Chimie din luna august. La rândul lor, Bianca Mocanu şi Lucian Scurtu, din clasa a XI-a, pregătesc un proiect pentru prestigioasa Olimpiadă Internaţională de Proiecte I-SWEEEP (International Sustainable World Energy Engineering Environmental Project), categoria „Environment” (Mediu), ce va avea loc la Houston, SUA, în luna mai. Proiectul celor doi, realizat la îndrumarea prof. dr. Marius Lungu, propune o compoziţie de soluri artificiale în locul solurilor naturale care continuă să se deterioreze în condiţiile globale actuale. Alături de această lucrare va concura şi proiectul realizat de Radu Ştefan Mazăre-Petcu şi Ayhan Chemal, din clasa a XI-a. Proiectul, coordonat tot de prof. dr. Marius Lungu, este intitulat „Erosion of the Beaches of the Romanian Sea Coast” (Eroziunea plajelor de pe coasta românească) şi studiază problematica eroziunii ţărmului Mării Negre în România. Un alt elev al instituţiei de învăţământ, Paul Iacomi, din clasa a XII-a, se pregăteşte pentru Concursul ChimeXpert şi împreună cu colegul Mihai Socole, pregăteşte două proiecte pentru competiţiile internaţionale de proiecte informatice InfoMATRIX şi E-biko.