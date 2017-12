Pregătiţi-vă pentru monitorizare metropolitană!

10:09:22 / 13 Februarie 2014

Un oras in paragina

Bani pentru repararea trotuarelor pline de gropi si santuri nu se gasesc dar pentru monitorizare video se gasesc! Au pus acum catva timp niste panouri pentru masurarea vitezei autovehiculelor pe strada. Nu mai functioneaza nici unul. Probabil, la fel se va intampla si cu camerele de monitorizare. Cineva o sa bage bani frumosi in buzunar dupa care vor cadea toate in paragina. Tot orasul Constanta este in paragina! Nu mai au pic de rusine!