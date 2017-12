Prelungire a staţionării sistemelor Patriot în Turcia

Turcia a solicitat Alianţei Nord-Atlantice prelungirea cu un an a staţionării pe teritoriul său a bateriilor de rachete sol-aer Patriot, operaţionale de la începutul acestui an, pentru a contracara orice ameninţare venită dinspre Siria. ”Alianţa Atlantică a evaluat periodic situaţia, precum şi conduita misiunii. Este clar că riscurile şi ameninţările dinspre Siria care vizează Turcia rămân serioase”, a declarat un oficial NATO. Ca răspuns la o cerere din partea Turciei, ţară membră a NATO, Alianţa a decis, în decembrie anul trecut, desfăşurarea de rachete Patriot pe teritoriul turc, pentru un an. Din luna ianuarie, şase unităţi americane, germane şi olandeze echipate cu astfel de sisteme capabile să doboare în zbor rachete balistice tactice, rachete de croazieră sau avioane sunt operaţionale la Adana, Maras şi Gaziantep, de-a lungul frontierei dintre Turcia şi Siria. Astfel de sisteme au mai fost desfăşurate în Turcia în anul 1991, în timpul războiului din Golf, apoi în 2003, în timpul conflictului din Irak. În afară de sistemele Patriot aflate sub comandament NATO, Turcia a desfăşurat recent, la frontiera siriană, noi baterii de rachete antiaeriene cu rază scurtă de acţiune Stinger. Turcia îi susţine în conflictul din Siria pe rebelii care se opun regimului de la Damasc şi adăposteşte pe teritoriul său peste 600.000 de refugiaţi.

COOPERARE MILITARĂ CU JAPONIA Japonia şi Turcia vor dezvolta împreună, prin intermediul întreprinderilor din industria grea, echipamente şi tehnologii de apărare, a anunţat, în ediţia de marţi, cotidianul economic japonez ”Nikkei”. Grupul nipon Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a început să studieze înfiinţarea în Turcia a unei întreprinderi comune cu un partener local, care ar urma să-i fie propus de Guvernul turc, pentru a dezvolta şi produce un motor de tanc. Cooperarea tehnică în domeniul militar cu Japonia era foarte dificilă până recent, din cauza legilor japoneze restrictive, dar constrângerile au fost relaxate în 2011, sub precedentul Guvern de centru-stânga. Alte cooperări, cu Marea Britanie şi Franţa, s-ar putea încheia, pe lângă cele existente cu aliatul american. Ideea unei dezvoltări în comun a acestui motor de tanc cu Turcia a apărut în urma unor discuţii între premierul de dreapta japonez, Shinzo Abe, şi omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, care au avut loc în mai, în timpul unei vizite în regiune a şefului Guvernului nipon. Dacă proiectul unei întreprinderi comune pentru dezvoltarea de echipamente militare va fi realizat, va fi vorba despre o premieră în acest sens. Cu toate acestea, Japonia ar avea temeri în ceea ce priveşte riscul de scurgeri tehnologice către alte ţări, printre care China, cu care întreţine relaţii tensionate. Turcia s-a angajat să implementeze un sistem strict de protecţie.