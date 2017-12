Prelungirea vieţii în cazul bolnavilor de cancer pulmonar

Un nou tratament care acţionează ca inhibitor al uneia dintre principalele proteine care contribuie la dezvoltarea tumorilor maligne permite prelungirea vieţii în cazul pacienţilor care suferă de cancer pulmonar în fază avansată, susţin specialiştii de la Winship Cancer Institute al Universităţii Emory din Atlanta, SUA. Blocarea proteinei Hsp90 permite neutralizarea, simultan, a unui mare număr de alte proteine diferite care contribuie la dezvoltarea tumorii canceroase. Potrivit AFP, un studiu clinic de fază II a fost efectuat cu acest nou agent anticancerigen denumit Ganetespid, pe un grup de 25 de pacienţi. Jumătate dintre aceşti pacienţi au fost trataţi cu Ganetespid, combinat cu chimioterapie, în timp ce pentru cealaltă jumătate a grupului s-a aplicat doar chimioterapia. În urma aplicării tratamentului s-a constatat că speranţa de supravieţuire pentru pacienţii trataţi cu Ganetespid este mai mare, în medie, cu 9,8 luni, faţă de 7,4 luni, în cazul celuilalt grup, o diferenţă de două luni şi jumătate considerată semnificativă pentru acest tip de cancer avansat. Dacă rezultatele vor fi confirmate de studiul clinic de fază III, în curs, ar fi vorba de un prim tratament, după un deceniu, care permite prelungirea vieţii pentru bolnavii de cancer pulmonar în stadiu avansat. În plus, această terapie ar putea să dea rezultate şi în cazul bolnavilor care dezvoltă rezistenţă la tratamentele anticancerigene tradiţionale, aceasta explicându-se prin faptul că neutralizarea proteinei Hsp90 blochează şi funcţionarea proteinelor mutante. „Este primul studiu clinic care demonstrează eficacitatea unui inhibitor al proteinei Hsp90 la pacienţii care suferă de o formă avansată de cancer pulmonar”, a subliniat dr. Suresh Ramalingam, de la Winship Cancer Institute, Universitatea Emory din Atlanta (Georgia), care a realizat testul şi ale cărui rezultate le-a prezentat în cadrul conferinţei anuale a American Society of Clinical Oncology (ASCO), desfăşurată la Chicago (Illinois, SUA). „Sperăm că studiul clinic de fază III în curs va confirma aceste rezultate, pentru că bolnavii care suferă de această formă de cancer în acest stadiu de dezvoltare au nevoie, fără întârziere, de tratamente mai eficiente”, a spus el. Adenocarcinomul este cel mai frecvent tip de cancer pulmonar, iar acesta se întâlneşte în circa 45% din cele 170.000 de cazuri de cancer pulomonar diagnosticate în fiecare an în SUA. Progresele în terapiile contra cancerului pulmonar în formă avansată stagnează de 10 ani. Ganetespid a fost dezvoltat de laboratorul american Synta.