Premier şocant

În loc să scoată ţara din criză, premierul Emil Boc şi ministrul Apărării, Gabriel Oprea, s-au jucat, ieri, în şedinţa de Guvern, cu avioanele şi tancurile. Precum un copil de cinci ani care-şi întrebă părintele: „..tati, tati, de ce zboară păsările?”, aşa şi premierul Emil Boc l-a întrebat, ieri, pe Oprea, „care este motivul pentru care tancurile din Irak nu sunt afectate de nisip aşa cum motorul avionului este blocat de norul de cenuşă vulcanică. „Domnule ministru Oprea, tancurile cum se descurcă în Afganistan şi... nu în Afganistan, în Irak, când era nisipul şi nu se opreau motoarele, la avioane de ce li se opresc motoarele?”, a întrebat Boc. La fel de „tare” a fost şi ministrul Apărării, care a spus: „Am întrebat şi eu, am crezut că este vorba de plafon, dar specialiştii mi-au spus că nu, datorită lipsei de oxigen, de aceea intervine şi se opresc motoarele la avioane, de aceea este pericol de prăbuşire a avioanelor. Şi eu am crezut că este vorba doar de vizibilitate, dar nu, de fapt este lipsa de oxigen”. Dialogul de „gâgă” a continuat între cei doi, premierul Boc spunând chiar că în industria aeriană trebuie identificate soluţii pentru evitarea unor astfel de probleme. Ministrul a adăugat că şi tancurile au mai avut probleme din cauza nisipiului fierbinte, dar că, de regulă, au funcţionat. „Sunt convins că vor găsi soluţii, cum au găsit în armată să meargă tancurile prin nisip, şi avioanele vor găsi soluţii să nu mai aibă probleme cu particulele de nor vulcanic”, a conchis Boc. Dacă asta este marea dilemă a lui Boc şi nu ieşirea României din criză, ori creşterea pensiilor sau a numărului de locuri de muncă, ne permitem să-i dăm răspunsul mult aşteptat de premier. „Domnule Emil Boc, tancurile din Irak nu sunt afectate de nisip pentru că nu zboară. Dacă nu ştiaţi, vă spunem noi. Dacă unui tanc i se opreşte motorul, poţi să te dai jos şi să-l repari, dar la un avion nu băgăm mâna în foc că te poţi da jos „în aer” să cureţi motorul, iar apoi să-ţi continui zborul.” În aceeaşi ordine de idei, îi spunem premierului că diferenţele dintre avion şi tanc sunt destul de mari, ca formă şi viteză de deplasare. Avionul are o viteză, iar tancul alta. De asemenea, nisipul din Irak nu se compară cu cenuşa vulcanică, care este mult, dar mult mai fină. Şi tot aşa. Astfel, îl lăsăm pe premier să explice legile fizicii şi de ce avioanele au probleme, iar tancurile nu. Iar dacă Boc descoperă vreo tehnologie prin care avioanele pot trece prin norii de cenuşă vulcanică fără probleme, atunci „omul cu coasa” de la Palatul Victoria probabil va fi făcut premier peste toate ţările din lume.