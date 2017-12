Premieră de bronz pentru Constanţa

#Medalia s-a rătăcit pe aeroportul din Frankfurt!

Plecată la Campionatele Mondiale de atletism rezervate juniorilor I cu gîndul la un loc în primele zece sportive în proba de 10 kilometri marş, Anamaria Greceanu a dat lovitura. Constănţeanca a surprins pe toată lumea, cucerind medalia de bronz, la capătul unei curse dramatice. Revenită ieri dimineaţă acasă, sportiva de la CS Farul-LPS a rememorat ultimele secvenţe ale întrecerii. “Am mers bine pînă în penultimul kilometru, cînd am simţit că m-am tăiat. MI-am revenit destul de repede şi pe ultimul tur de pistă eram pe locul patru, în spatele marii favorite, Vera Sokolova. Era o gălăgie infernală, pentru că spectatorii o încurajau pe chineazoaica din frunte. M-am încurajat şi m-am gîndit că eu sunt cea pe care o aclamă. Pe ultima sută de metri m-am speriat pentru că am văzut un arbitru cu fanionul roşu în mînă, ceea ce înseamnă descalificare. Din fericire nu era pentru mine, astfel că am încheiat pe podium“, a povestit Ana Maria. La doar 17 ani, aceasta a devenit prima sportivă constănţeană medaliată la un campionat mondial de juniori I, deşi mai are încă un an de juniorat II. Tocmai din cauza vîrstei a fost la un pas să rateze participarea la întrecerea de la Beijing. “Conform regulamentului intern al atletismului românesc, juniorii nu au voie să participe la o categorie de vîrstă superioară, pentru a fi protejaţi. Anamaria îşi realizase baremul de calificare şi cum regulamentul internaţional este diferit de cel românesc, am putut să o înscriem. Cum se vede, nu am greşit“, a explicat Stana Mihăilescu, antrenoarea medaliatei cu bronz.

A venit acasă fără medalie

La sosirea pe Aeroportul “Henri Coandă“, Anamaria Greceanu a avut parte de surprize. Ea a fost aşteptată de preşedintele Federaţiei Române de Atletism, Ilie Floroiu, de idolul ei, Gabriela Szabo, dar şi de Dumitru Mihăilescu, directorul general al CS Farul, şi Andrei Szemerjai, directorul Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru“. După ce a fost felicitată, sportiva a avut neplăcerea să descopere că bagajele, în care se afla şi medalia, au fost rătăcite în timpul escalei de la Frankfurt. “Abia aştept să o recuperez“, a spus constănţeanca. Micuţa atletă va fi premiată pentru performanţa obţinută, atît de federaţie, cît şi de cluburile la care este legitimată.

Medalia este cu atît mai preţioasă, cu cît timpul obţinut a fost unul excelent. “Nici nu visam la o medalie şi după cum decursese pregătirea mă gîndeam la primele zece poziţii. Timpul obţinut a fost mai bun cu patru minute decît cel înregistrat la ultima cursă înainte de Mondiale. Sunt obişnuită însă cu surprizele. Atunci cînd era junioară III a reuşit să facă baremul pentru Campionatele de Mondiale de juniori II. A obţinut atunci locul 9, deşi majoritatea concurentelor era mai mari cu un an decît ea. Cursa de 10 kilometri marş este una extrem de dificilă, pentru că îmbină rezistenţa cu tactica. Din cele 25 de concurente prezente la Beijing, 4 au fost descalificate, iar una a abandonat“, a declarat Stana Mihăilescu.

Deşi trăieşte încă sun euforia performanţei de la Beijing, Anamaria îşi face deja planuri pentru viitor. “Urmează Campionatele Europene, unde sper ca medalia să fie şi mai strălucitoare. Iar apoi din nou Mondialele de juniori I“, a spus sportiva.