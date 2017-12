Centrala fotovoltaică Kourtesi I, localizată în regiunea Ilia, Peloponez, a devenit operaţională. Centrala fotovoltaică terestră, prima deţinută de Enel Green Power în Grecia, are o capacitate de 4,9 MW şi va putea genera circa 7 milioane de kWh pe an, suficient pentru a acoperi nevoia de consum a circa 1.700 de gospodării. Electricitatea curată generată de centrală va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu circa 7.600 de tone de CO2 pe an. Enel Green Power are deja o prezenţă importantă în sectorul regenerabil din Grecia. Parcurile eoliene ale EGP cu o capacitate totală de 177 MW sunt localizate mai ales în Tracia, dar şi în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Peloponez, Evia, Creta şi insulele Dodecaneze. De asemenea, EGP operează hidrocentrale de mici dimensiuni în Grecia Centrală, Grecia de Vest şi Tesalia, cu o capacitate totală instalată de 14 MW.