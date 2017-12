Premieră în media online

Cotidianul american ”The New York Times” a atras circa 225.000 de abonaţi de la introducerea taxei de acces pentru conţinuturile online, în martie 2011 şi până în prezent. În cel mai recent raport financiar, reprezentanţii New York Times Company au specificat că există alţi 57.000 de cititori care plătesc pentru a primi ziarul pe platforme precum Amazon Kindle şi Barnes & Noble Nook. De asemenea, 765.000 de persoane au abonament la ediţia tipărită a ziarului şi acces la conţinuturile sale digitale. Veniturile din abonamentele online ar putea creşte, dat fiind faptul că este aproape de final perioada de nouă luni în care taxa de acces la conţinuturile online ale publicaţiei ”The New York Times” valora 99 de cenţi. După încheierea acestei perioade, cei care doresc să acceseze conţinuturile online ale ziarului vor trebui să plătească taxe care încep de la 15 dolari. ”Reacţia pozitivă a consumatorilor privind abonamentele la conţinuturile online este un indicator puternic al faptului că cititorii noştri apreciază calitatea ştirilor, analizelor şi comentariilor noastre”, a declarat Janet Robinson, director executiv al companiei.

Şi veniturile din publicitatea online au crescut cu 2,6% în trimestrul al doilea al anului, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Această creştere a ajutat la echilibrarea rezultatelor, în condiţiile în care veniturile din publicitatea în ediţia tipărită au scăzut cu 6,4%. Veniturile generale ale ziarului au fost, în trimestrul al doilea, de 576,7 milioane de dolari, în scădere cu 2,2%, comparativ cu perioada similară a anului trecut.