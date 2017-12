Premieră la Constanța: Instanța se mută la sanatoriu pentru dosarul CMZ

08:19:50 / 15 Aprilie 2016

basisti

De mai sus..Nu va-am auzit....cand sa dat sentinta in cazul microsoft...justitiari bashitu ce santeti...ce condamnari 2 ani!? Lui cocos trebuia sa ia 20 ...pt subminarea ec nationale...Voiculescu a luat 10..prof Mencunikovschi ...8.. De ce nu ati protestat nu au fost cazuri de coruptie in stil mafiot ca n microsoft sau Anrp..unde sau luat miliarde de euri cu sacul..bashiti au fost demascati inclusiv aspirina in gala bute..de A,,,.nu sa luat nici o masura...pan n zilele noastre....Acum se grabesc parca vine sfarsitul pamantului..sa l condamne..dar vor avea o mare surpriza pt ca acium are sansa in sfarsit sa se apere..sa aduca dovezi de nevinovatie..ca la primul simulacru nu a avut.....sa va vad fata atunci...