Premieră la Spitalul Colentina

Medicii de la Spitalul Colentina din Capitală au anunţat că au făcut, sâmbătă noaptea, prima prelevare de organe de la un donator în moarte cerebrală. ”De la donatorul de 58 de ani s-au prelevat, de către echipe specializate de la Institutul Clinic Fundeni, ficatul şi rinichii”, iar organele au ajuns la pacienţi aflaţi pe lista de aşteptare la centrele specializate de la Institutul Clinic Fundeni, se arată într-un comunicat. ”Spitalul Colentina a reuşit să înregistreze această premieră medicală datorită eforturilor importante depuse în ultimii opt ani. În aceşti ani am atras în spital mulţi medici tineri, precum şi medici cu experienţă din alte unităţi, am instruit personalul pentru această operaţiune complexă, am creat o terapie intensivă capabilă să susţină acest tip de pacienţi, precum şi structurile speciale din neurologie care să iniţieze acest demers”, potrivit documentului citat.