Premiera mondială a noului film din seria Harry Potter

Averse de ploaie şi rafale de grindină au măturat, marţi după-amiază, Leicester Square din centrul Londrei, locul unde s-au adunat mii de fani ai tînărului vrăjitor Harry Potter, pentru premiera mondială a celei de-a şasea părţi a seriei inspirate din romanele scriitoarei britanice J. K. Rowling, ”Harry Potter and the Half-Blood Prince / Harry Potter şi Prinţul Semipur”. Îmbrăcaţi la costum şi uzi pînă la piele din cauza ploii, au păşit pe covorul roşu actorii Daniel Radcliffe şi Rupert Grint, recent vindecat de gripă porcină, cărora li s-a alăturat Emma Watson. De altfel, tînăra actriţă, în vîrstă de 19 ani, care o interpretează pe Hermione Granger, s-a prezentat impecabil, purtînd o rochie clasică, semnată de creatorul britanic Ossie Clark, foarte la modă în anii \'70.

Mai mulţi actori din distribuţia filmului au purtat cîte o panglică albă la încheietura mîinii, un omagiu adus fostului coleg de platou Rob Knox, înjunghiat mortal în mai 2008, într-o altercaţie într-un bar din Londra. Tînărul actor a interpretat rolul elevului Marcus Belby în acest al şaselea film din seria Harry Potter. Premiera a mai fost umbrită şi de faptul că Jamie Wayett, de 19 ani, care interpretează rolul lui Vincent Crabe, mîna dreaptă a lui Draco Malfoy, a fost pus sub acuzaţie pentru posesie de droguri. Jamie Wayett a fost convocat la Curtea de Magistraţi din Westminster, pe data de 16 iulie, după ce a fost pus sub acuzaţie pentru cultivarea a zece plante de canabis în casa sa din Kilburn, situată în nordul Londrei. Actorul a fost arestat în luna aprilie, după ce poliţia a descoperit în maşina sa un cuţit şi 11 plicuri de canabis, plantă pe care o cultiva în propria locuinţă.

Se estimează că noul film va aduce încasări deloc neglijabile, după cele 4,5 miliarde de dolari înregistrate de primele cinci filme. ”Harry Potter and the Half-Blood Prince / Harry Potter şi Prinţul Semipur” va fi lansat pe marile ecrane din Europa, inclusiv în România, pe 15 iulie, iar două zile mai tîrziu, în SUA şi Japonia. Precedentul film al seriei, ”Harry Potter and the Order of Phoenix / Harry Potter şi Ordinul Phoenix”, a fost lansat în iulie 2007 şi a obţinut încasări de 77,1 milioane de dolari în primele cinci zile de la lansare şi de 292 de milioane de dolari doar în SUA. Ultimul roman al seriei, ”Harry Potter and the Deathly Hallows”, va fi lansat în două părţi. Astfel, filmul ”Harry Potter and the Deathly Hollows I / Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea I” va fi lansat pe 19 noiembrie 2010, în timp ce partea a doua va fi lansată pe 15 iulie 2011. Cărţile seriei Harry Potter s-au vîndut în aproximativ 400 de milioane de exemplare la nivel mondial, fiind traduse în peste 60 de limbi.