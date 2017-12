Premieră naţională: Îndepărtarea unei tumori de la articulaţia cotului

O operaţie care a presupus îndepărtarea unei tumori apărute la articulaţia cotului şi montarea unei proteze a fost realizată, în premieră naţională, la Spitalul Judeţean din Timişoara, în prezenţa unui medic din Israel, pacienta fiind o tânără de 29 de ani din Petroşani. Medicul Gheorghe Nodiţi, şeful Secţiei de Chirurgie Plastică şi Reparatorie a Spitalului Judeţean din Timişoara, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că o echipă de specialişti ai secţiei a realizat, cu sprijinul unui medic din Israel, o operaţie în premieră pentru România. \"Este vorba despre o tumoră care s-a dezvoltat la nivelul articulaţiei cotului, care a pornit de la membrana ce întăreşte această articulaţie şi care, la un moment dat, a blocat cotul într-o poziţie de 90 de grade. Iniţial s-a crezut că este un diagnostic benign, dar la Spitalul din Petroşani au făcut o biopsie şi surpriza a apărut în timpul intervenţiei, când şi-au dat seama că, de fapt, este vorba de o tumoră. Recomandarea era să scoatem tumora, dar noi am fost puţin sceptici, pentru că nu puteam să scoatem o tumoră în totalitate şi să avem şi siguranţă. Atunci ne-am gândit că, fiind în jurul articulaţiei cotului, să consultăm pe cineva cu experienţă în chirurgia oncologică ortopedică. L-am abordat pe profesorul Ervin Sucher din Israel şi dânsul a studiat cazul. Corespondenţa a fost pe e-mail. După o perioadă foarte lungă pentru noi, aproximativ zece zile, ne-a trimis un mail foarte scurt „cred că se poate” şi în momentul acela a început colaborarea cu dânsul (…) Operaţia este o premieră pentru România\", a explicat medicul Gheorghe Nodiţi. Potrivit acestuia, operaţia a constat în îndepărtarea tumorii, îndreptarea articulaţiei cotului şi montarea unei proteze.

Pacienta de 29 de ani, Alina Temereanca, a afirmat, în aceeaşi conferinţă de presă, că medicii i-au spus, în prima fază, că braţul drept i-ar putea fi amputat. \"Am fost diagnosticată în urma unei alte operaţii, a fost o urgenţă. Mâna dreaptă mă durea de cinci ani, nu puteam s-o îndrept. Din câte am înţeles eu, tipul ăsta de cancer pe care l-am avut ar fi ceva mai rar. Era complicat şi de aceea am avut nevoie de domnul doctor Ervin Sucher. Medicii din Petroşani mi-au zis că am hematom şi de aceea m-au operat. M-au trimis apoi aici, în Timişoara. Au zis că am nevoie de un chirurg plastician, pentru că tumora era băgată printre muşchi. Cei de la Petroşani nu mi-au spus că ar fi cazul de amputaţie, aici am aflat că se putea ajunge la acest lucru\", a povestit Alina Temereanca. Femeia a mai spus că pentru această operaţie avea nevoie de suma de 5.000 de euro, iar în Petroşani au avut loc mai multe campanii umanitare pentru adunarea banilor necesari. Astfel, un sponsor a plătit proteza de care femeia avea nevoie şi transportul şi cazarea medicului din Israel. Operaţia, deosebit de complicată, a început vineri dimineaţă şi a durat 12 ore. Potrivit medicilor, starea pacientei este bună, ea având nevoie de câteva şedinţe de chimioterapie.