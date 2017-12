Premieră pe piaţa auto! Maşină pe abonament, ca telefoanele mobile!

În era tehnologiei, automobilul devine în viziunea a tot mai mulţi clienţi un alt gadget sau o soluţie de mobilitate. Este motivul pentru care companiile din domeniu lansează în oferta de finanţare "abonamente" similare celor la telefonia mobilă. "Alături de Porsche România oferim în cadrul unui pro­gram-pilot de 100 de auto­mobile un serviciu prin care un client poate con­duce acel automobil timp de un an, iar după un an poate înlocui maşina astfel încât să aibă un automobil nou tot timpul, iar aici este trecerea de la a deţine un automobil la a privi maşina ca soluţie de mobilitate. Serviciul este disponibil pentru clienţi indi­viduali, dar oricine îl poate contracta", a spus David Gedlicka, directorul general al Porsche Finance Group în România.

În cadrul programului pilot sunt acum disponibile două modele, 50 de automobile Volkswagen Golf şi 50 de auto­mobile Volkswagen Tiguan. Prin acesta se achită un avans după care se plăteşte lunar o rată tip de 12 luni, iar după un an clientul retur­nează maşina, achită un alt avans şi reia ra­tele. Spre exemplu, pentru un Golf tre­buie să se achite o rată lunară de 270 de euro plus TVA, iar pentru un Tiguan 440 de euro plus TVA, iar toate cheltuielile sunt incluse. "Condu o maşină nouă în fiecare an este proiectul şi urmează să fie lansat în perioada imediat următoare. Acest tip de proiect nu mai există în oferta Porsche Holding din nicio altă ţară, îl lansăm pentru prima dată în România şi suntem foarte curioşi cum va fi primit. Programul a fost gândit alături de colegii de la Porsche România şi începem cu automobile din gama Volkswagen", explică David Gedlicka. Serviciul este similar cu cel oferit mai nou de companiile telecom, care permit schimbarea anuală a telefoanelor în cadrul unui abonament special. Al doilea pas spre „digitalizare“ realizat de Porsche Finance îl reprezintă un magazin online, prin care clienţii pot „comanda“ un auto­mobil, însă finalizarea actelor trebuie rea­lizată în continuare în showroom, deşi com­pletarea actelor se realizează online. „Vrem să creştem confortul clienţilor, dar şi eficienţa internă prin digitalizare. Noul shop este un proiect-pilot în România, lansat pen­tru prima dată tot aici.“ Prin intermediul lui sunt disponibile trei automobile - VW Passat, Seat Ibiza şi Skoda Octavia Combi. „Am avut peste 150.000 de useri unici deja din mai şi am vândut două maşini. Am lansat pentru a vedea reacţia clienţilor. Acum urmează o extin­dere a proiectului cu mai multe maşini în ofertă. Desigur, nu cred că în viitor toate maşinile se vor vinde online, majoritatea se vor vinde tot în showroomuri, dar sunt clienţi care caută acest confort online“, explică directorul Porsche Finance Group. Vânzarea propriu-zisă nu se poate face online, dar se lucrează la asta, şi va urma semnătura digitală.

În ceea ce priveşte trendul economic, directorul Porsche Finance spune că avansul economic înregistrat de România în primul trimestru s-a văzut atât în piaţa auto, cât şi la nivelul finanţărilor, acestea din urmă subliniind şi încrederea clienţilor în economia locală.

„Macroeconomic, România arată foarte bine, cu cea mai mare creştere economică din UE, de 5,7%, iar acest lucru se reflectă în piaţa auto, care creşte cu 15%. Acelaşi impact îl regăsim şi pe piaţa finanţărilor şi asigurărilor auto. Per total, toate liniile noastre de business au crescut cu 24% în prima jumătate a acestui an, creştem în finanţări, asigurări, servicii de mobilitate. Procentul este mai mare decât creşterea vânzărilor Porsche România, deoarece noi creştem mai mult decât piaţa auto şi vânzările de maşini ale importatorului.“