Premieră pentru AS Performer Constanţa

Timp de patru zile, la Constanţa au loc meciurile din cadrul Grupei a 5-a din faza zonală a Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor C. La startul turneului sunt prezente şase echipe, printre care şi AS Performer Constanţa, club înfiinţat recent şi aflat la prima prezenţă la un asemenea nivel.

„Pentru AS Performer, prezenţa la un turneu zonal este o premieră şi vine la doar doi ani de la înfiinţare. Ne-am propus să fim o pepinieră pentru fotbalul constănţean şi, în special, pentru FC Farul. Favorite să dispute finala turneului cred că sunt Dinamo şi Astra, cluburile cu mai multă experienţă”, a spus Viorel Farcaş, antrenorul principal al AS Performer Constanţa. Cele şase echipe au fost împărţite în două grupe, câştigătoarele urmând să dispute finala care va desemna echipa calificată la turneul semifinal. „Îl felicit pe domnul Farcaş pentru curaj, mai ales că am auzit de intenţia de a înscrie echipe, pe viitor, şi la juniorii A şi B. Sper ca întreg turneul să se desfăşoare într-o atmosferă de fair-play. Pentru a evita problemele legate de golaveraj, la finalul meciurilor încheiate la egalitate se execută lovituri de departajare”, a adăugat reprezentatul Federaţiei Române de Fotbal, Dan Ionescu.

Rezultatele de ieri ale meciurilor disputate pe stadionul “Farul” - Grupa A: ieri: Steaua Dunării Galaţi - FC Snagov 0-2 (Grupa A) şi LPS Buzău - Dinamo Bucureşti 0-9 (Grupa B).

Programul partidelor - azi, stadionul “Farul”, ora 17.00: Astra Giurgiu - Steaua Dunării Galaţi (Gr. A), ora 18.30: AS Performer Constanţa - LPS Buzău (Gr. B); mâine, stadion SNC, ora 17.00: FC Snagov - Astra Giurgiu (Gr. A), AS Performer Constanţa - Dinamo Bucureşti (Gr. B). Finala turneului zonal de la Constanţa se va disputa joi, de la ora 18.00, pe stadionul SNC, între ocupantele primului loc în cele două grupe.

SELECŢIE LA AS PERFORMER Asociaţia Sportivă Performer Constanţa organizează în zilele de luni, miercuri şi vineri, de la ora 15.45, la terenul II al stadionului “Farul” din Constanţa, selecţie de fotbal pentru grupa de copii născuţi în anul 2007. Antrenorii acestei grupe sunt Dumitru Antonescu, fosta mare glorie a Farului, şi Raj Cărăuleanu.