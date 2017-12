Premierul a primit o scrisoare deschisă de la 2000 de companii

09:42:09 / 12 Noiembrie 2017

O SCRISOARE PIERDUTA

De ce s-ar sinchisi guvernul pesedist de multinationale , cand ignora dreptul democratic al cetatenilor de a fi informati din timp asupra maretelor si genialelor reforme cu care vrea cu orice pret sa ne fericeasca , cand , indiferent de critici si proteste , nu stiu decat sa argumenteze ca au acest drept fiind votati de peste 50 % de inconstienti . Mediocritatea ruginita , nu aurita , nu poate produce decat idei si masuri care provoaca neliniste si neincredere . Aroganta care se manifesta in comportare , in atitudini si in modul de guvernare , depasesc orice limita posibil de conceput si de admis . Atitudinea celor care detin azi puterea este intr-o oarecare masura de inteles . Sunt capabili de orice marsavie ca sa guverneze cat mai mult timp pentru a se consolida pe pozitii si a face averi cat mai mari . Nu putem ignora nici cauza cauzelor , adica electoratul ( in majoritate ) care , asa cum a demonstrat pana acum , nu are destula experienta , nici capacitatea intelectuala si morala . Este insuficient sau rau informat , fiind in acelasi timp timid si naiv , iar uneori venal . Se lasa usor ademenit de fagaduieli , chiar si de cele mai absurde , multumindu-se dupa ploaia de promisiuni demagogice , cu firimiturile rezultate din marele jaf la nivel national . Vorba aceea : " ce-i in mana nu-I minciuna " . Asa s-a ajuns la situatia cand , in urma promisiunilor electorale ca se vor mari salariile cu 25% , vine o oarecare Olguta , sa ne spuna ca " in orice caz , salariile nu vor scadea , ba chiar vor fi majorate cu 2 lei " . Mai grav este faptul ca pesedistii nu pot fi inlocuiti decat cu alti politicianisti asemanatori acestora . In consecinta , oamenii seriosi , capabili sa conduca , sa guverneze , dar inca putini la numar , sunt tinuti in anonimat sau desconsiderati .