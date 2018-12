Premierul anunţă că i-a cerut preşedintelui Comisiei Europene ca MCV să fie ridicat

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi la Parlament, că i-a transmis preşedintelelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, că MCV ar trebui să fie ridicat după 11 ani de zile, adăugând că mecanismul este discriminatoriu pentru România şi Bulgaria.

„Am discutat despre MCV (cu Liviu Dragnea - n.r.). Am discutat şi cu dl. preşedinte Jean-Claude Juncker . Am spus că vom avea dialog pe fiecare punct în parte tocmai pentru a elucida acest lucru, pentru că ne-am fi dorit un MCV mult mai realist, pentru că sunt puse lucruri acolo care nu pot fi puse în practică. Dar vom analiza fiecare punct în parte. Dar dincolo de aceste aspecte legate de MCV, i-am comunicat dl. preşedinte Juncker ca acest mecanism să fie ridicat după 11 ani de zile. Este un mecansim discriminator pentru România şi Bulgaria. Nimeni nu UE, nici un alt stat membru are acest mecanism şi nu este corect ca o regulă să fie aplicată doar pentru un stat şi pentru alt stat nu. Tocmai pentru că vorbim de egalitate şi de unitate în rândul statelor membre, acest MCV nu îşi are locul.”, a declarat Viorica Dăncilă, la finalul unei întâlniri cu Liviu Dragnea la Parlament.

Afirmaţiile premierului vin în contextul în care Comisia Europeană a recomandat României, în raportul MCV prezentat în luna noiembrie, să elaboreze un cadru legal care să permită supravegherea eficientă a activităţilor serviciilor de informaţii şi a colaborării acestora cu instituţiile judiciare.

De asemenea, adoptarea legilor justiţiei şi presiunile asupra independenţei sistemului judiciar, în special asupra DNA, au generat dubii privind ireversibilitatea progreselor înregistrate de România, anunţă CE recomandând în raportul MCV suspendarea procedurilor în cazul procurorilor de rang înalt.