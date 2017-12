Premierul Boc, în corzi

Dezbatere de gradul zero, joi seara, la postul public de televiziune, pe tema Constituţiei, între liderii principalelor forţe politice. Victor Ponta (PSD), Crin Antonescu (PD-L), Emil Boc (PD-L) şi Marko Bela (UDMR) au discutat în contradictoriu şi nu au ezitat să se atace. Ţinta preferată a discuţiilor a fost premierul Boc, care a fost acuzat de Ponta şi Antonescu că a transformat România într-o scenă de teatru. În primă fază, premierul Emil Boc a încercat să explice faptul că dezbaterile din Parlament pentru revizuirea Constituţiei ar trebui să aibă loc în acest an, pentru ca un eventual referendum de validare să se desfăşoare în 2011, cu un an înainte de alegerile parlamentare. Apoi, premierul a mai spus că propune „partenerilor” din partide un pact pentru stabilitatea funcţiei publice. În replică, liderul PNL Crin Antonescu a spus că ar trebui să răspundă toţi „mafioţii” pe care premierul i-a făcut directori de deconcentrate şi că ideea unui pact cu Emil Boc în fruntea Guvernului nu este credibilă. La rândul său, preşedintele PSD, Victor Ponta, a afirmat că este de acord cu propunerea premierului, cu o singură condiţie, ca şeful Guvernului „să plătească din buzunar” toate salariile pe care angajaţii daţi afară de la Palatul Victoria le-au recâştigat în instanţă. Antonescu a mai spus că orice fel de Lege Fundamentală ar fi adoptată, ar fi făcută degeaba dacă nu se va realiza o depolitizare a structurilor administrative, spunând că asta înseamnă să se renunţe la „streaperi, textilişi şi domnişoare de palmares ca directori”. Nici UDMR-ul nu a scăpat de gura liberalului, care a mai spus că „Ţinutul Secuiesc e Ţinut Secuiesc, nu e Ţinut Oltenesc, dar este în România”, făcând referire la lozincile sub care defilau zilele trecute „anumiţi miniştri ai Guvernului României”. După subiectul Constituţiei, premierul şi preşedintele PNL au avut un schimb de replici pe tema rezultatului referendumului din 2009, liberalul acuzându-l pe şeful Guvernului că face intenţionat o eroare când spune că toţi românii au votat pentru unicameralism. Antonescu i-a atras atenţia premierului, când acesta vorbea despre voinţa românilor, că el nu este turc, ci tot român. Apoi, Boc a intrat şi în „gura” lui Ponta, liderul PSD acuzându-l pe premier că zâmbeşte cu aroganţă când şomajul creşte. Boc i-a acuzat pe Ponta şi pe Antonescu, susţinători ai Parlamentului bicameral, că au „alergie” la voturile celor peste şase milioane de români care s-au exprimat, la referendumul din noiembrie 2009, pentru unicameralism. „Nu, domnule Boc, am alergie la aroganţa dumneavoastră”, a răspuns Ponta. Antonescu a invocat pleodaria premierului pentru bicameralism din teza acestuia de doctorat, însă liderul PD-L a negat vehement şi a replicat că liberalul ar fi dezinformat. Pe de altă parte, Victor Ponta i-a spus premierului că este „cel mai bun profesor de demagogie” şi că va intra în istorie pentru că a semnat o ordonanţă identică cu una respinsă de Curtea Constituţională.