Premierul britanic, surclasat financiar de cel puţin 300 de funcţionari europeni

Cel puţin 300 de funcţionari de la Bruxelles au salarii mai mari decât cel al premierului britanic, David Cameron, potrivit unor informaţii oficiale citate de ”Daily Express”, în ediţia electronică de ieri. Potrivit cotidianului britanic, şi comisarii europeni au salarii mai mari decât cel al lui Cameron, care câştigă 142.500 de lire sterline. Informaţiile au fost date publicităţii de un secretar de Stat din Ministerul britanic de Externe, într-un răspuns la o interpelare în Parlament. ”Faptul că peste 300 de oficiali ai UE sunt plătiţi la un nivel superior, în unele cazuri cu mult superior premierului, arată că UE este pentru birocraţi mai mult decât o activitate lucrativă finanţată de contribuabili”, a declarat un purtător de cuvânt al grupului eurosceptic Campaign for an Independent Britain (Campania pentru o Mare Britanie Independentă). Un conservator britanic, Bill Cash, preşedintele Comisiei de Monitorizare Europeană din Camera Comunelor, a apreciat că acest lucru este de neconceput.