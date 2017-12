Premierul Cioloș a discutat cu europarlamentarii despre consecințele Brexit

Consecinţele ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, formarea grupului de lucru care să analizeze impactul acestora şi aderarea la Schengen au fost subiectele abordate de premierul Dacian Cioloş cu cei 10 europarlamentari români care au răspuns invitaţiei Guvernului de a discuta despre Brexit

La întâlnirea de vineri, iniţiată de Executiv, au participat doar zece europarlamentari, din totalul de 32, printre care Cristian Preda, Iuliu Winkler, Victor Boștinaru, Theodor Stolojan, Daniel Buda şi Maria Grapini.

"Am vorbit despre BREXlT și consecințe și ce se poate prevedea - inclusiv președinția pe care România o s-o aibă în 2019, care s-ar putea să se decaleze în avans cu o jumătate de an. Am vorbit despre prioritățile pe agenda comună a Parlamentului European și ceea ce e relevant pentru acasă. Am discutat și despre Schengen", a declarat pentru Mediafaxeuroparlamentarul Iuliu Winkler.

La rândul ei, Maria Grapini a susţinut că a dorit să discute cu premierul despre eliminarea vizelor pentru Canada și migrație, însă şeful Executivului le-a transmis europarlamentarilor că agenda reuniunii vizează exclusiv temtica europeană.

"Cu regret dl. prim-ministru a zis că nu tratează decât problemele europene - nu și pe cele românești. (...) La BREXlT premierul a spus că, pe termen scurt, el nu vede un efect asupra României dar că trebuie să ne pregătim pe termen lung. Eu i-am spus că am primit deja un feedback de la importatori pe anumite ramuri - cum ar fi mobila - care au import pe Marea Britanie și deja sunt afectați datorită cursului - un efect al referendumului. I-am sugerat ca departamentul de comerț exterior să facă, pe fiecare ramură industrială, pe relația cu Marea Britanie o situație clară. Ne-a spus că va forma un grup de lucru - nu din oameni politici, ci din oameni tehnocrați, care să analizeze pe termen lung efectul BREXIT, să fim pregătiți cu diverse variante, chiar dacă unii spun că nu se va valida referendumul, că Marea Britanie nu iese din Uniunea Europeană, noi totuși să fim pregătiți. Asta a punctat dl. premier", a declarat Maria Grapini.

Potrivit lui Grapini, un alt subiect discutat a fost aderarea la zona euro, premierul transmiţându-le europarlamentarilor prezenţi că această problemă va fi gestionată de viitorul guvern, în condiţiile în care, dincolo de analizele economice, este vorba şi despre o decizie politică.