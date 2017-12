Premierul Cioloș i-a prezentat pe noii șefi ai echipei de comunicare de la Guvern

Premierul Dacian Cioloș l-a prezentat joi, într-o conferință de presă, pe noul coordonator al echipei de comunicare de la Palatul Victoria - Dorian Filote și pe înlocuitorul lui Dan Suciu în funcția de purtător de cuvânt al Executivului - Liviu Iolu.

"Am făcut o schimbare la nivelul echipei de comunicare a Guvernului. Domnul Dan Suciu, căruia vreau să îi mulțumesc pentru activitatea pe care a desfășurat-o până acum în cadrul Guvernului și pentru sprijinul pe care ni l-a acordat, așa cum am convenit la începutul mandatului, s-a reîntors la Banca Națională a României, unde își desfășura activitatea înainte de a veni să ne dea o mână de ajutor. (...) Dat fiind și contextul în care ne aflăm — intrăm într-o a doua fază, aș spune, a activității de guvernare, cu ultimele șase luni pe care le avem în față — am decis să organizăm puțin diferit echipa de comunicare, astfel că postul de secretar de stat pe care îl ocupa domnul Dan Suciu a fost preluat de domnul Dorian Filote, care va coordona echipa de comunicare din cadrul Guvernului. (...) Dânsul s-a alăturat echipei până la sfârșitul mandatului acestui guvern și din cadrul echipei de comunicare, pe care o avem la Guvern, rolul de purtător de cuvânt a fost preluat de Liviu Iolu", a precizat Dacian Cioloș.