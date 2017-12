Premierul David Cameron se delimitează de imperiul media Murdoch

• O ripostă dură • Parlamentarii britanici l-au asaltat, miercuri, pe premierul David Cameron cu peste 130 de întrebări despre relaţiile sale cu personaje-cheie din scandalul interceptărilor generat de tabloidul ”The News of the World”. Venit să facă o declaraţie de urgenţă în Camera Comunelor, David Cameron s-a confruntat cu interpelările parlamentarilor, discuţiile ajungând atât de aprinse, încât cel puţin de două ori deputaţilor li s-a cerut să facă linişte şi să-l lase pe premier să spună ce avea de spus. Premierul i-a asigurat pe parlamentari, în timpul dezbaterilor pe ton ridicat, că dacă ar fi ştiut la momentul respectiv ce ştie acum despre fostul său director de comunicare, Andy Coulson, fost redactor-şef la ”The News of the World”, nu l-ar mai fi angajat. Întrebat despre legăturile cu cei incriminaţi în scandal, David Cameron a negat că a avut discuţii necuvenite cu şefii de la News Corp. despre eforturile lui Rupert Murdoch de a prelua în totalitate de la stat compania BSkyB. În ceea ce-l priveşte pe Andy Coulson, acesta ar trebuie să fie considerat nevinovat până la condamnarea în justiţie, iar dacă a minţit în legătură cu ascunderea practicii interceptărilor telefonice, trebuie să fie pedepsit. Observatorii au văzut în declaraţiile lui David Cameron despre Andy Coulson o delimitare treptată a premierului de fostul său consilier.

Şeful opoziţiei laburiste, Ed Miliband, consideră că decizia de a-l angaja pe Andy Coulson a fost ”o eroare catastrofală de judecată” şi a sugerat că a fost şi un conflict de interese în momentul în care poliţia a început să-l investigheze în legătură cu scandalul. În replică, David Cameron a încercat să redirecţioneze presiunea şi să arate cu degetul la precedentul Guvern laburist, pe care l-a acuzat că n-a făcut nimic pentru a-i găsi pe responsabilii scandalului întâmplat când se afla actuala opoziţie la putere.

În Camera Comunelor, premierul Cameron a ripostat când deputaţii l-au chestionat în mod repetat despre relaţia cu şefii de la News Corp, a cărei filială din Marea Britanie, News International, era proprietara tabloidului ”The News of the World”. Şedinţa specială a Parlamentului britanic, urmată de o dezbatere generală pe tema încrederii publicului în presă şi poliţie, a avut loc la o zi după ce deputaţii i-au audiat pe Rupert şi James Murdoch, pe şefii demisionari ai poliţiei şi pe Rebekah Brooks, fostul director general de la News International. Comisia pentru Afaceri Interne a Parlamentului a dat publicităţii un raport foarte critic pe tema scandalului, în care loveşte atât în conducerea News International, cât şi în poliţie. Premierul a format deja o comisie din care fac parte jurnalişti respectabili şi activişti pentru drepturile omului, care să ia parte la o amplă anchetă pe tema interceptărilor telefonice şi a altor practici ilegale ale ziariştilor.

• O posibilă tranzacţie • Pe de altă parte, oligarhul rus Aleksandr Lebedev este dispus să cumpere ziarul britanic ”The News of the World”, închis din cauza scandalului. ”Aş vrea să îl cumpăr, dar nu cred că am buzunarul suficient de plin, în prezent. Totuşi, dacă reuşesc să îmi vând o parte din afaceri, fie din cadrul Aeroflot, fie din sectorul bancar, atunci aş fi foarte, foarte interesat”, a declarat acesta. ”Pentru a glumi, aş redenumi ziarul, înlocuind News of the World cu World News”, a subliniat omul de afaceri rus, ce deţine deja publicaţiile ”The Independent” şi ”The Evening Standard”. Aleksandr Lebedev a adăugat că, dacă va avea posibilitatea, ar vrea să se servească de ziar pentru a atrage atenţia opiniei publice asupra corupţiei şi delictelor din lumea oamenilor de afaceri bogaţi şi influenţi.