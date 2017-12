Premierul Franței stă prost cu geografia

Premierul Franţei, Manuel Valls, a făcut o nouă gafă în timp ce încerca să justifice controversata deplasare la finala Ligii Campionilor, afirmând că insula franceză Reunion se află în Oceanul Pacific, deşi arhipelagul este în Oceanul Indian, informează filiala franceză a publicaţiei ”The Local”. După ce a recunoscut că şi-a dus cei doi fii la finala Ligii Campionilor, desfăşurată la Berlin, cu un avion oficial, Manuel Valls a făcut o nouă gafă. ”Deplasarea la finala Ligii Campionilor este o lecţie. A fost o greşeală, o gafă. Am dat poporului francez impresia că nu îi sunt foarte devotat. Îmi pare rău”, a declarat Valls pentru publicaţia ”Journal du Dimanche”. Trecând la alt subiect, Valls a adăugat: ”Reunion este principalul departament francez, principala regiune franceză de peste mări, are 800.000 de locuitori, este o locaţie importantă în Pacific”. În realitate, insula Reunion are 840.000 de locuitori şi se află în Oceanul Indian.