Premierul Grindeanu, întâlnire la Palatul Victoria cu ambasadorul SUA

Premierul Sorin Grindeanu i-a primit, joi dimineața, la Palatul Victoria, pe Hans Klemm, ambasadorul SUA la București, și pe Radu Ioanid, director al Programului Arhivistic Internațional din cadrul Centrului pentru Înalte Studii despre Holocaust, ambasadorul SUA discutând marți și cu Liviu Dragnea.

Marți, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a precizat că a avut o întrevedere cu ambasadorul SUA la București, Haans Klemm, cu care a discutat inclusiv despre înființarea Muzeului Holocaustului în România, dar și despre parteneriatul strategic dintre România şi SUA.

„A venit domnul Radu Ioanid din SUA. De asemenea, a venit împreună cu dumnealui domnul ambasador Klemm. Am discutat despre câteva chestiuni legate de muzeul Holocaustului care se va înfiinţa în România. Este un lucru pe care l-am discutat cu domnul Ioanid şi la Washington când am fost. Şi, de asemenea, am discutat cu domnul ambasador exact despre lucrurile astea- despre evoluţiile din UE şi despre relaţia dintre SUA şi România”, a precizat Dragnea.