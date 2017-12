Premierul Italiei crede că va scăpa curând de criză

Premierul italian, Mario Monti, este optimist în ce priveşte posibilitatea Italiei şi a Europei de a depăşi actuala criză economică, a informat, ieri, cotidianul ”La Repubblica”. ”Noi, ca şi restul Europei, ne apropiem de sfârşitul tunelului crizei şi începem să vedem lumina. Deciziile luate la nivel european, la sfârşitul lunii iunie, au fost foarte importante şi acum începem să vedem rezultatele, şi anume o mai mare disponibilitate a instituţiilor europene şi a guvernelor europene de a pune în practică aceste decizii. Cheia de boltă a depăşirii crizei va trebui să fie aplicarea imediată a deciziilor luate de Consiliul European, la Bruxelles, la sfârşitul lunii iunie”, este de părere Monti. El a vorbit şi despre tulburările politice din Italia şi le-a cerut partidelor să ajungă la un acord asupra unei noi legi electorale, în vederea alegerilor parlamentare din aprilie 2013. În acest context intern de criză economică şi politică, Monti a început, ieri, un tur european de vizite oficiale în Franţa, Finlanda şi Spania, unde va purta convorbiri legate de criză.

OBAMA NU CREDE ÎN SFÂRŞITUL ZONEI EURO Preşedintele SUA a apreciat luni că Zona Euro nu se va dezagrega sub greutatea crizei datoriilor, dar că în Europa rămân de adoptat unele măsuri hotărâte în faţa acestei ameninţări. Obama, care a făcut aceste declaraţii la New York, în faţa donatorilor Partidului Democrat pentru campania sa în vederea realegerii, a notat că situaţia economică din SUA este în continuare precară şi a avertizat cu privire la un climat nefavorabil în lunile următoare. Obama a explicat ce înţelege prin măsuri hotărâte, referindu-se la planul de relansare economică în valoare de aproape 800 de miliarde de dolari pe care l-a adoptat administraţia sa în primăvara lui 2009. ”În pofida impopularităţii sale, acest plan arată ceea ce am evitat, şi anume această rană prin care sângele continuă să curgă în mod cronic şi care a fost o problemă enormă nu doar pentru Europa, ci pentru economia mondială în ansamblu”, a spus preşedintele american. Obama este afectat, potrivit sondajelor, de un pesimism din partea compatrioţilor săi cu privire la problemele economice. Rata şomajului, de 8,2%, rămâne cu trei puncte mai ridicată decât înaintea crizei din 2008, iar Casa Albă nu se aşteaptă să scadă sub 7,9% până la sfârşitul anului.

ŞOMAJ ÎN STAGNARE Rata şomajului din Zona Euro, corectată de variaţiile sezoniere, a fost în iunie de 11,2%, la fel ca în luna precedentă, în timp ce în aceeaşi lună din 2011 se înregistra o rată a şomajului de 10%, arată datele publicate ieri de Eurostat. Pe ansamblul blocului comunitar, rata şomajului din iunie a stagnat la 10,4%. În aceeaşi perioadă a anului precedent, rata şomajului în UE atingea 9,5%. În România, rata şomajului, în formă ajustată sezonier, a fost în luna iunie de 7,6%, în scădere faţă de luna anterioară, când a fost de 7,7% şi în creştere faţă de 7,4% în iunie 2011. Eurostat a calculat că numărul şomerilor din UE a fost de 25,112 milioane în iunie, din care 17,801 milioane în Zona Euro.