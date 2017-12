Premierul Italiei demisionează

Modelul fostului premier britanic David Cameron de a organiza un referendum, sperând că poporul îi uită, dar îi și iartă eșecurile, a fost copiat întocmai și de prim-ministrul italian, Matteo Renzi, cu același rezultat dezastruos nu doar pentru țară, ci și pentru Uniunea Europeană. Brexitul i-a adus demisia lui Cameron și același lucru pare să se întâmple și în Italia, cu Renzi, după ce modificările Constituției au fost respinse prin referendumul de duminică. Premierul Matteo Renzi a anunţat duminică seară că a luat decizia de a demisiona. ”Îmi asum înfrângerea. Însă cine luptă pentru o idee nu poate pierde. Nu a pierdut grupul care a susţinut ideile mele, am pierdut eu. Îi îmbrăţişez pe toţi cei care m-au susţinut. Nu am reuşit să vă aduc victoria. Am făcut tot ce se putea face. Eu cred în democraţie. Cred în Italia. Am propus simplificarea sistemului parlamentar. Aceasta a fost reforma propusă la referendum. Nu am fost convingător. Experienţa Guvernului meu se încheie aici. Voi rămâne în funcţie până când va decide preşedintele Sergio Mattarella”, a declarat Matteo Renzi.

Cetăţenii italieni au fost chemaţi la urne pentru a aproba modificarea Constituţiei în sensul reducerii atribuţiilor Senatului şi reconfigurării raportului de puteri între Guvernul central şi autorităţile regionale. Guvernul Matteo Renzi a propus reducerea numărului parlamentarilor, transformarea Senatului în cameră parlamentară reprezentând regiunile şi sporirea prerogativelor Camerei Deputaţilor în hotărâri legislative naţionale. Printre propuneri se numărau desfiinţarea Consiliului Naţional pentru Afaceri Economice şi Muncă (CNEL), precum şi dizolvarea provinciilor, subdiviziunile regiunilor italiene.

În contextul eșecului de duminică, ministrul italian al Afacerilor Europene, Sandro Gozi, a declarat că ”votul Marii Britanii de a ieși din UE a demarat procesul de dezintegrare a blocului comunitar”. Sandro Gozi, unul dintre aliații politici ai premierului Matteo Renzi, a afirmat că statul italian întâmpină o perioadă de nesiguranță în urma referendumului. Ministrul, care face parte din Partidul Democrat, de centru-stânga, susține că respingerea referendumului reprezintă o oportunitate pierdută de a reforma instituțiile europene și de a salva UE de la dezbinare. ”Cred că dezintegrarea UE a început odată cu Brexitul. Depinde de celelalte 27 de guverne să relanseze Europa. Aceasta a fost politica noastră; acesta a fost țelul nostru în cadrul Guvernului Renzi. Este clar acum că Europa pierde un actor politic important în procesul său de relansare”, a adăugat Gozi.

ȘOC FINANCIAR Moneda euro a scăzut luni, în favoarea dolarului, după rezultatul referendumului din Italia, ajungând la cel mai mic nivel înregistrat din martie 2015 încoace, de 1,0507 dolari, potrivit BBC. Scăderea monedei euro a continuat după ce prim-ministrul Italiei a anunțat că va demisiona. Analiștii susțin că desfășurarea evenimentelor este privită cu precauție de investitori, dar nu cu panică. Totuși, economia italiană este într-un punct sensibil, iar o perioadă de incertitudine politică ar avea un impact semnificativ.

Analiștii sunt îngrijorați de industria bancară din Italia, care prezintă vulnerabilități la capitolul credibilității. Multe bănci se confruntă cu datorii și au nevoie de refinanțare, iar aceasta ar fi îngreunată de o criză politică. Mai mult, dimensiunea datoriei guvernamentale reprezintă un alt motiv de îngrijorare. Împrumuturile guvernamentale italiene sunt unele dintre cele mai mari din zona euro, în funcție de datele analizate.