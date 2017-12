Premierul moldovean a lansat campania ”Moldova, fără sărăcie”

Partidul Liberal Democrat din R. Moldova (PLDM) şi-a lansat, sâmbătă, campania pentru alegerile din noiembrie, sub sloganul ”Moldova, fără sărăcie”, angajându-se să lupte cu sărăcia, nu cu partidele politice. Liderul PLDM, premierul Vlad Filat, a afirmat că moldovenii trebuie să aleagă între a merge în trecut sau a merge spre libertate, pentru a scăpa de sărăcie. ”Miza acestor alegeri este una foarte mare. Mult mai mare decât îşi imaginează mulţi”, a spus el. Lansarea oficială a campaniei PLDM a avut loc în scuarul Operei Naţionale din Chişinău, unde au fost prezente sute de persoane, purtând fulare de culoare verde. Filat a apreciat că Partidul Comuniştilor are puţine şanse de reuşită la alegerile legislative din 28 noiembrie. ”Ei cred că maşinăria propagandistă va funcţiona şi acum. Da, un an nu este suficient pentru a repara ceea ce s-a distrus în opt ani, dar în acest moment, nimeni nu poate nega că R. Moldova a ieşit deja din starea de izolare”, a adăugat el.