Premierul moldovean, suspectat de falsificarea actelor sale de studii, a demisionat

Premierul Republicii Moldova, Chiril Gaburici, care este suspectat de falsificarea actelor sale de studii, şi-a anunţat astăzi demisia. "Ieri am spus că voi veni cu declarații și iată-mă în fața cetățenilor. Consider că cetățenii sunt egali în fața legii, cred că un premier, ca fiecare cetățean, trebuie să sprijine o anchetă transparentă. Îmi pare rău că am lăsat subiectul cu prezența sau absența unei diplome să capete conotații diferite și să fie folosit ca instrument în jocurile politice. Am insistat totuși ca organele de drept să înceapă să își facă meseria până să comentez eu", a declarat Gaburici, în cadrul unui briefing de presă. Șeful Executivului a precizat că este împăcat cu sine și cu deciziile pe care le-a luat pe parcurs. "Gestul meu nu este unul politic. Am spus că sunt un manager și am calculat acest gest", a declarat Gaburici. "Consider că odată cu anunțarea demisiei nu vor exista suspiciuni", a adăugat el. În același timp, Chiril Gaburici i-a îndemnat pe liderii coaliției de guvernare să continue reformele inițiate.