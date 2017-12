Premierul nu are nicio listă cu înlocuitori ai lui Morar şi Kovesi

Premierul Victor Ponta a fost luat la întrebări, ieri, despre ce va face dacă preşedintele va respinge propunerile avansate de ministrul Justiţiei, Mona Pivniceru, pentru noul şef al DNA şi noul procuror general. Ei bine, Ponta le-a spus jurnaliştilor că el nu discută cu ministrul Justiţiei propunerile pentru cele două funcţii şi nu are \"absolut nicio listă\" cu oameni pe care ar dori să-i vadă în aceste funcţii: “Din păcate, nu doar jurnaliştii, ci şi oameni politici cu experienţă, cum e Blaga, încurcă puţin lucrurile. Mandatul lui Morar s-a încheiat şi în acest moment ocupă funcţia cu delegaţie. Mandatul Codruţei Kovesi expiră la 1 octombrie. Pentru ambele funcţii, obligaţia pe care mi-am asumat-o în faţa CE este clar scrisă, ministrul Justiţiei împreună cu CSM va avea o procedură transparentă de propunere de noi şefi. Premierul nu are nicio implicare legală, ministrul Justiţiei are această competenţă. Am văzut că Vasile Blaga vorbea ceva de 2013, cred că a făcut o confuzie şi e scuzabilă, mandatul şefului DIICOT, Codruţ Olaru, expiră în 2013\". Premierul a adăugat că \"Mona Pivniceru, ca fost magistrat, are toate atribuţiile necesare şi competenţa necesară să facă propuneri\". (A.M.)