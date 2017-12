Premierul polonez nu are carnet de conducere

Jaroslaw Kaczynski a declarat, marţi, că nu are permis de conducere şi că nici nu doreşte unul, avînd în vedere că are o vîrstă. “Recunosc că, din păcate, nu am permis de conducere”, a declarat premierul, în vîrstă de 58 de ani, care recent a surprins pe toată lumea recunoscînd că nu are cont în bancă. Acesta a răspuns întrebărilor jurnaliştilor cu ocazia unui turneu în nord-estul Poloniei. Întrebat dacă ar dori ca într-o zi să conducă o maşină, în contextul construirii lente de autostrăzi în Polonia, Jaroslaw Kaczynski a spus: “Nimic în viaţă nu este imposibil. Poate într-o zi o voi face, dar recunosc că nu m-am gîndit la acest lucru”. Premierul polonez, celibatar, declara în luna mai că îi dă tot salariul mamei sale, cu care locuieşte. Jaroslaw Kaczynski a explicat că nu a deschis niciodată un cont în bancă pentru a evita ca persoane rău intenţionate să depună bani în acest cont şi săfolosească acest fapt pentru a-l discredita.

Fraţii gemeni Kaczynski au cîştigat alegerile din toamna anului 2005, promiţînd o luptă totală împotriva corupţiei, dar aceasta nu a înregistrat prea multe rezultate pînă în prezent. Lupta împotriva corupţiei şi construirea de drumuri constituie teme majore ale campaniei electorale a partidului conservator PiS al lui Jaroslaw Kaczynski, în perspectiva alegerilor legislative anticipate din 21 octombrie.