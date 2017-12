Premierul Ponta s-a autosuspendat din funcţie

15:26:45 / 22 Iunie 2015

Premierul Ponta

EXPLOZIV/Jurnalist OPERAT în aceeași zi cu SOȚIA AMBASADORULUI: ,,Ponta, MINȚI ca un NESIMȚIT ORDINAR!'' comisarul.ro • astăzi, 10:05 Ponta a declarat, duminică seara, la Antena 3, că la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti s-a blocat un etaj întreg cu ocazia operaţiei suferite de soţia ambasadorului Olandei în Românie. Informaţia este contrazisă de un jurnalist care s-a operat în aceeaşi zi şi care acum îl acuză pe premier de minciună. Într-un articol publicat pe platforma de opinii Voxpublica, jurnalistul Realitatea TV Ovidiu Marincea povesteşte experienţa din spital şi cum soţia ambasadorului a fost tratată ca orice alt om normal, fără ca activitatea spitalului să fie afectată în vreun fel. Cu probleme la genunchi, jurnalistul a ajuns la Spitalul Universitar, unde a fost consultat de un medic care a decis că e nevoie de operaţie. "Am stat 15 minute sa ma ia un lift, Victore, inghesuiala mare. Cand m-a luat, un medic care statea intr-un picior glumea amar: 'in lift si in sala de operatie ce mai facem si noi sauna. E gratis, nu o putem refuza'. Te-ai prins, Victore? Adica nu avea aer conditionat functional in sala de operatii, nah! Glumet, medicul, semana cu un actor american… Imi scapa. Dar sa nu divagam! M-am operat. A durat trei ore. Cred ca aerul nu mai facea fata, ca unul din medici a cerut alte haine la un moment dat. Nu m-a durut. M-am holbat intr-un ecran sa vad cum imi umbla prin genunchi. Mi-au reconstruit ligamentul din doua tendoane. Arta, Victore! La tine cum a fost? Te-a durut? In fine, nu divagam. Am aflat ca in post-operator era si sotia ambasadorului Olandei la Bucuresti. A intrat o asistenta in sala de operatii si a zis ca ea si-a terminat toata engleza cu olandeza, ca ii face un Tramal si ca o muta in salon. “Mai tine-o in post-operator, s-o vad si eu”, a spus medicul care imi umbla prin genunchi. In post-operator am ajuns si eu. Stii cum arata? E un salon cu vreo 5 paturi, poate 8, habar n-am, in care sunt adusi toti cei care au fost operati. Doi brancardieri mici de statura m-au luat pe sus, Victore, a fost amuzant. Unul zicea ca sunt urias si ca ii rup coloana. L-am luat de dupa gat si ranjea schimonosit cand m-a desertat pe pat, langa doamna Dinca. O doamna care pe langa tot ce avea, facea si atacuri de panica. Dar sa nu divagam. La tine cum a fost? Cine te-a luat pe sus? Ca esti mai greu decat mine! Gemete de durere se auzeau din jur, ca oamenii incepeau sa se dezmorteasca. Pe fiu-meu, initial, nu l-au lasat sa ma vada. A protestat: cum, n-am voie sa-l vad pe tati? Pe tine te-a lasat sa-ti vezi copilul in post-operator? Olandeza apasa pe buton. Asistenta Alina a intrat iarasi in post-operator si a zis asa: am bagat olandeza in 20 cu 1. E bine, dar are dureri! Victore, in salonul 20, patul 1 am stat si eu. Tot Alina s-a ocupat de mine. N-o stii, lucreaza de multi ani in spital, se ataseaza de bolnavi, desi unii arunca cu urinarele dupa ea, o musca, o zgarie. Oameni batrani, sclerozati, tot felul. Ea s-a ocupat de “olandeza”, Victore, mi-ar fi placut sa se ocupe si de tine. Fiul ei are examenul de bacalureat, vorbeste mult de el. Mai ales cand face garzi. Stii cat castiga, Victore? Nu, nu divagam… Dar nu ma mai pot abtine! E in regula, ai plecat in Turcia sfidand toti medicii si toti pacientii, desi esti ditamai premierul Romaniei, nu aveai operatie pe cord deschis, ci o fractura de ligamente! Acum zici ca ramai acolo pentru recuperare?! E un rahat recuperarea, cateva miscari de gimnastica, le poti face de-acasa! Dar tu vrei liniste, nu? Nu vrei s-o auzi pe doamna Dinca gemand, nici pe ”Colonelul” cerand la baie, nici pe olandeza. Te inteleg, Victore, dar nesimtitea ta nu mai are bun-simt! Cum sa spui la Antena 3 ca pentru doamna ambasador s-a blocat un etaj la Spitalul Universitar si ca pentru tine s-ar fi blocat doua, cand eu am stat acolo, Victore, la acelasi etaj, langa rezerva ei? Nu ti-e rusine sa minti in halul asta?! Nu stiai ca sunt acolo, Victore? Doamna ambasador a fost tratata fix ca oricare pacient. Si eu la fel. Si doamna Dinca, batrana care a facut nopti albe si a stat langa mine. Si “Colonelul”, care de la Tramal si Morfina credea ca e acasa. Si ceilalti. Eram internati oameni simpli, Victore, numai in mintea ta bolnava se putea intampla sa fie blocat un etaj de spital pentru un pacient, oricine-ar fi el. Numai tu ai fi putut bloca etajele spitalelor, dar nu in Romania, Victore! In Turcia, in Rusia, unde vrei! Medicii care au operat-o pe olandeza au mai operat inca cinci romani in aceeasi zi in care tu, Victore, si cu mine ne-am operat. Cinci romani care s-au operat la Ortopedie la Universitar. Au stat langa olandeza, Victore, cat de mincinos sa fii sa spui ca s-a blocat etajul?! Minti ca un ticalos, e OK, dar nu-ti bate joc de medici, de asistente, de infirmiere. Doamna ambasador nu si-a batut joc de ei. S-a fotografiat cu medicii, stii? Cu tricouri pe care scria ca medicii romani vor in Schengen, iar tu, ca un neaimtit, te-ai dus sa te operezi in spitalul lui Erdogan! Acolo, in tara in care un jurnalist turc a fost condamnat de o instanta pentru ca a scris pe Twitter ca mamei lui Erdogan i-ar fi fost rusine sa vada ce face fiul ei. Acolo te-ai dus, Victore! Nu minti fara bun simt, macar! Nu ne baga in mocirla ta. Scalda-te singur in ea! Medicii de la Universitar vor opera in continuare, Alina va mai invata engleza, si va face garzi, medicul care seamana cu un actor american va face sauna in sala de operatii, si dupa ce tu nu vei mai fi prim-ministru, iar eu o sa fac recuperare si scap de orteza. Si vreau si eu in Schengen, nu in Turcia sau Rusia. Dar sa nu divagam. Minti ca un nesimtit!", scrie Ovidiu Marincea pe