Premierul Silvio Berlusconi, acuzat de conflict de interese

Adoptarea de către Guvernul italian a unei măsuri de dublare a TVA-ului pentru abonamentele de televiziune prin satelit a stîrnit, luni, reacţii puternice din partea opoziţiei, care îl acuză pe Silvio Berlusconi, proprietarul a trei posturi de televiziune, de conflict de interese. Una dintre măsurile planului anticriză al Guvernului prevede dublarea TVA-ului de la 10 la 20% pentru abonamentele la televiziunile prin satelit. Circa 91% din sector este reprezentat de grupul Sky (170 de canale), deţinut de Rupert Murdoch, care are în Italia 4,7 milioane de abonaţi. Prin grupul Mediaset, şeful Guvernului este de asemenea prezent în domeniu, dar cota sa de piaţă se limitează la 5,4%. Această creştere va aduce statului 210 milioane de euro în plus. ”Stînga a oferit grupului Sky, datorită raporturilor sale cu această televiziune, privilegiul unui TVA de 10%. Am suprimat acest privilegiu şi am impus Sky un TVA egal cu cel al altor televiziuni”, se justifică Berlusconi, citat de presa de luni.

Potrivit cotidianului ”La Repubblica”, acest ”privilegiu” nu a fost acordat de stînga, ci de Guvernul Lamberto Dini, fost ministru al Trezoreriei în mandatul lui Berlusconi, numit în urma unei crize în cadrul dreptei care a provocat demisia lui Berlusconi în 1994. Această creştere a TVA-ului a stîrnit reacţii puternice în cadrul Partidului Democrat (PD), principalul partid de opoziţie, dar şi conducerii Sky Italia. ”Este o anomalie a lui Berlusconi care a fost totodată şef al Guvernului şi proprietar al unui important trust de televiziune. Este suficient să analizăm această măsură pentru a înţelege că aceasta dublează impozitul pentru concurenţă”, a precizat Massimo D\'Alema, din cadrul PD. ”De ce cresc numai taxele pentru televiziunile cu abonament? Şi de ce, în plină criză financiară, Guvernul britanic reduce TVA, iar Guvernul italian o măreşte?”, a insitat Tom Mockridge, patronul Sky Italia.